ज्योतिष शास्त्र: जन्म कुंडली में मारकेश ग्रह कैसे बनता है? जानिए इसका खतरा और उपाय

Feb 20, 2026 02:31 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
मारकेश दोष कुंडली में उन ग्रहों को कहा जाता है जो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले होते हैं। यह कोई डरावनी बात नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है जो सावधानी और उपाय करने का संकेत देती है।

ज्योतिष शास्त्र में मारकेश ग्रह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य और जीवन में आने वाले संकटों से जुड़ी होती है। मारकेश दोष कुंडली में उन ग्रहों को कहा जाता है जो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले होते हैं। यह कोई डरावनी बात नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है जो सावधानी और उपाय करने का संकेत देती है। गरुड़ पुराण, फलदीपिका और अन्य ज्योतिष ग्रंथों में मारकेश का विस्तार से वर्णन है। सही विश्लेषण और समय पर उपाय करने से इसका नकारात्मक प्रभाव बहुत कम हो जाता है। आइए समझते हैं मारकेश ग्रह कैसे बनता है और इससे बचाव कैसे करें।

मारकेश ग्रह क्या है और कैसे बनता है?

ज्योतिष में मारकेश वे ग्रह होते हैं जो द्वितीय (धन-परिवार) और सप्तम (जीवनसाथी-मृत्यु) भाव के स्वामी होते हैं। ये भाव आयु और स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। मुख्य मारकेश ग्रह हैं:

  • लग्न से द्वितीय भाव का स्वामी - प्रथम मारकेश
  • लग्न से सप्तम भाव का स्वामी - द्वितीय मारकेश
  • षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव के स्वामी भी मारक प्रभाव देते हैं।

जब ये ग्रह पाप ग्रहों (शनि, राहु, केतु, मंगल) से युक्त या दृष्ट हों, नीच राशि में हों या अशुभ भावों में स्थित हों, तब मारकेश दोष बनता है। मारकेश की दशा या अंतरदशा चलने पर व्यक्ति को स्वास्थ्य संकट, दुर्घटना, ऑपरेशन, आर्थिक हानि या गंभीर बीमारी का खतरा रहता है। यदि मारकेश ग्रह शुभ हों, उच्च के हों या मित्रता में हों तो अच्छा फल भी दे सकते हैं।

मारकेश दोष के मुख्य लक्षण और खतरा

मारकेश दोष के प्रभाव से कुंडली में निम्न लक्षण दिखते हैं:

  1. बार-बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, पुरानी बीमारियां
  2. अचानक दुर्घटना या ऑपरेशन की संभावना
  3. आर्थिक संकट, कर्ज या धन हानि
  4. पारिवारिक कलह या जीवनसाथी से अलगाव का खतरा
  5. मानसिक तनाव, चिंता या डिप्रेशन
  6. आयु में कमी या अकाल मृत्यु का योग (यदि अन्य कारक भी हों)

यह दोष व्यक्ति को जीवन में बार-बार संकट की स्थिति में डालता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। सही उपाय और कुंडली में लग्न की मजबूती से इसका प्रभाव कम हो जाता है।

मारकेश दोष के प्रमुख उपाय

मारकेश दोष निवारण के लिए ज्योतिष में कई प्रभावी उपाय बताए गए हैं:

  • महामृत्युंजय मंत्र जाप – ‘ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम’ मंत्र का 1 लाख या कम से कम 11 माला जाप करें।
  • रुद्राभिषेक और शिव पूजा – हर सोमवार या प्रदोष पर रुद्राभिषेक करवाएं।
  • दान और सेवा – मारकेश ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें (जैसे सूर्य के लिए तांबा, मंगल के लिए मसूर दाल आदि)। गरीबों को भोजन या कपड़े दान करें।
  • रत्न धारण – ज्योतिषी की सलाह से माणिक्य या पन्ना जैसे रत्न धारण करें।
  • योग और प्राणायाम – रोजाना सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करें। इससे सूर्य और लग्न मजबूत होता है।
  • नारायण बली या त्रिपिंडी श्राद्ध – यदि पितृ दोष भी हो तो त्र्यंबकेश्वर या गया में करवाएं।

मारकेश दोष का प्रभाव कम करने के लिए विशेष नियम

  1. मारकेश दशा में मांस-मदिरा, झूठ और क्रोध से पूरी तरह बचें।
  2. रोज सुबह सूर्य को जल अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जप करें।
  3. घर में गंगाजल का छिड़काव और हनुमान जी या गणेश जी की मूर्ति रखें।
  4. अमावस्या और पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करें - यह मारक प्रभाव को कम करता है।
  5. ज्योतिषी से कुंडली दिखाकर सही समय पर यज्ञ या हवन करवाएं।

मारकेश दोष डराने के लिए नहीं, बल्कि सावधानी और उपाय करने के लिए है। कुंडली का सही विश्लेषण और समय पर उपाय करने से मारकेश का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। जीवन में सकारात्मकता और धैर्य बनाए रखें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

