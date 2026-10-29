शनि 241 दिन तक चलेंगे सीधी चाल, 3 राशियों की चांद जैसी चमकेगी किस्मत
Margi Shani Gochar Rashifal Saturn Transit Saturn Direct: लगभग 138 दिनों तक वक्री रहने के बाद शनि का गोचर मार्गी चाल में होगा। शनि की चाल में बदलाव होने से कुछ राशियों के लिए समय बेहद खास रहने वाला है।
Margi Shani Gochar Rashifal Saturn Transit Saturn Direct: शनि की चाल का असर हर एक राशि पर पड़ता है। शनि के गोचर करने से कुछ राशियों पर शुभ प्रभाव पड़ेगा। इस समय शनि वक्री चाल में गोचर कर रहे हैं। जल्द ही शनि का गोचर सीधी चाल में होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, लगभग 138 दिनों तक वक्री रहने के बाद शनि का गोचर मार्गी चाल में होगा। शनि की चाल में बदलाव होने से कुछ राशियों के लिए समय बेहद खास रहने वाला है। मार्गी चाल में शनि का गोचर अगस्त 2027 तक होगा। ऐसे में शनि की चाल से कुछ राशियों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। आइए पंडित जी से जानते हैं शनि का सीधी चाल में गोचर करना किन राशियों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है और इस गोचर के दौरान कौन से खास उपाय करने चाहिए -
शनि 241 दिन तक चलेंगे सीधी चाल, 3 राशियों की चांद जैसी चमकेगी किस्मत
शनि का मार्गी गोचर कब से कब तक होगा?
हिंदू पंचांग के अनुसार, शनि मार्गी चाल 11 दिसंबर 2026 से चलना शुरू करेंगे। शनि की ये चाल 9 अगस्त 2027 तक बरकरार रहेगी।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि का मार्गी होना कुछ राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। शनि के इस गोचर से लगभग तीन राशियों को जीवन में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे।
शनि के मार्गी होने के दौरान क्या उपाय करना चाहिए?
शनि के मार्गी चाल में गोचर करने के दौरान शनि चालीसा का शनिवार के दिन विधिवत पाठ करना चाहिए। धन और करियर में सुधार के लिए शिवलिंग पर रोजाना जल अर्पित करें। इस दौरान हनुमान जी की विधिवत उपासना करने से भी लाभ मिलेगा।
1- मकर राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना कैसा रहेगा?
मकर राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना लाभकारी रहने वाला है। आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। अचानक कोई बड़ी डील हासिल हो सकती है। दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। धन लाभ होने के योग हैं।
2- तुला राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना कैसा रहेगा?
तुला राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना पॉजिटिव साबित हो सकता है। माता की सेहत में सुधार होगा। काफी पॉजिटिव एनर्जी रहने वाली है। कला से जुड़े लोगों के लिए समय बेहद खास माना जा रहा है। खर्चों में आप कमी महसूस करेंगे।
2- वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना कैसा रहेगा?
वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना शुभ माना जा रहा है। आपको किस्मत का साथ मिलेगा। स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। किसी ट्रिप पर जाने का प्लान भी बन सकता है। धन के मामले में वृद्धि होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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