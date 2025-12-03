Margashirsha Purnima 2025 daan: कब है मार्गशीर्ष पूर्णिमा, इस दिन क्या दान करना चाहिए

Margashirsha Purnima 2025 Date: हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का पावन पर्व इस साल 4 दिसंबर गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की जयंती भी हैष हिंदू धर्म ग्रंथों में इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का अवतार बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी पूजा से त्रिदेवों की पूजा का फल मिल जाता है। इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर को सुबह 8 बजकर 37 मिनट से शरूु होगी वहीं 5 दिसंबर की सुबह 4 बजकर 43 मिनट पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस साल पूर्णिमा तिथि का व्रत 4 दिसंबर को होगा । पूर्णिमा तिथि को सुख समृद्धि पाने वाली तिथि बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि इस तिथि पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा से धन धान्य मिलता है।

मार्गशीर्ष पूर्णिमा पूर्णिमा पर क्या दान करें

इस दिन स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अगर आप पवित्र नदियों में स्नान करने ना जा सकें तो घर पर पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यह पूर्णिमा अत्यंत पुण्यदायी व फलदायी मानी जाती है।मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर स्नान-दान के साथ भगवान की पूजा-पाठ करने का भी विधान है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा, कथा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर गीता पाठ करने का भी महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस दिन व्रत रखता है, स्नान करता है और दान और देता है, उसा कई गुना फल मिलता है। । इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, कंबल, वस्त्र और अनाज दान करने की भी परंपरा है। इसके अलावा इस दिन गुरुवार होने से इस पूर्णिमा का महत्व और अधिक बढ़ गया है, इसलिए इस दिन पीली चीजों को दान, जैसे चने की दाल, केले, गुड़ आदि का दान भी अधिक फलदायी माना जाएगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा भी जाती है, इसलिए इस दिन चंद्रमा से जुड़ा दान भी करना उत्तम रहता है। इसके लिए आप जैसे चावल, दूध, चीनी, सफेद कपड़े और चांदी का दान कर सकते हैं। इससे चंद्रमा के दोष भी समाप्त होते हैं और आप मानसिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं।