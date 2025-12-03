Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Margashirsha Purnima 2025 Date in india: when is aghan purnima is din kya daan karein
Margashirsha Purnima 2025 daan: कब है मार्गशीर्ष पूर्णिमा, इस दिन क्या दान करना चाहिए

Margashirsha Purnima 2025 daan: कब है मार्गशीर्ष पूर्णिमा, इस दिन क्या दान करना चाहिए

संक्षेप:

Margashirsha Purnima 2025 Date: हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का पावन पर्व इस साल 4 दिसंबर गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की जयंती भी है, हिंदू धर्म ग्रंथों में इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का अवतार बताया गया है। 

Wed, 3 Dec 2025 10:28 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Margashirsha Purnima 2025 Date: हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का पावन पर्व इस साल 4 दिसंबर गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की जयंती भी हैष हिंदू धर्म ग्रंथों में इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का अवतार बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी पूजा से त्रिदेवों की पूजा का फल मिल जाता है। इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर को सुबह 8 बजकर 37 मिनट से शरूु होगी वहीं 5 दिसंबर की सुबह 4 बजकर 43 मिनट पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस साल पूर्णिमा तिथि का व्रत 4 दिसंबर को होगा । पूर्णिमा तिथि को सुख समृद्धि पाने वाली तिथि बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि इस तिथि पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा से धन धान्य मिलता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मार्गशीर्ष पूर्णिमा पूर्णिमा पर क्या दान करें

इस दिन स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अगर आप पवित्र नदियों में स्नान करने ना जा सकें तो घर पर पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यह पूर्णिमा अत्यंत पुण्यदायी व फलदायी मानी जाती है।मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर स्नान-दान के साथ भगवान की पूजा-पाठ करने का भी विधान है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा, कथा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर गीता पाठ करने का भी महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस दिन व्रत रखता है, स्नान करता है और दान और देता है, उसा कई गुना फल मिलता है। । इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, कंबल, वस्त्र और अनाज दान करने की भी परंपरा है। इसके अलावा इस दिन गुरुवार होने से इस पूर्णिमा का महत्व और अधिक बढ़ गया है, इसलिए इस दिन पीली चीजों को दान, जैसे चने की दाल, केले, गुड़ आदि का दान भी अधिक फलदायी माना जाएगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा भी जाती है, इसलिए इस दिन चंद्रमा से जुड़ा दान भी करना उत्तम रहता है। इसके लिए आप जैसे चावल, दूध, चीनी, सफेद कपड़े और चांदी का दान कर सकते हैं। इससे चंद्रमा के दोष भी समाप्त होते हैं और आप मानसिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं।

डिस्क्लेमर - यह खबर धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए एक बार विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Margashirsha Purnima Purnima kab hai
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने