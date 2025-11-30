Hindustan Hindi News
Margashirsha Purnima 2025: किस राशि को क्या दान करना चाहिए, जानिए तिथि, महत्व और शुभ उपाय

Margashirsha Purnima 2025: किस राशि को क्या दान करना चाहिए, जानिए तिथि, महत्व और शुभ उपाय

संक्षेप:

Margashirsha Purnima 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2025 इस बार 4 दिसंबर को मनाई जाएगी। जानें इस शुभ तिथि का महत्व, पूजा विधि और राशि अनुसार क्या दान करना चाहिए ताकि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।

Sun, 30 Nov 2025 05:57 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Margashirsha Purnima 2025: हिंदू पंचांग में पूर्णिमा का बड़ा ही पावन और शुभ स्थान है। हर महीने पड़ने वाली पूर्णिमा को सौभाग्य, समृद्धि और मनोबल बढ़ाने वाली तिथि माना जाता है। जब यही पूर्णिमा मार्गशीर्ष माह में पड़ती है, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। इसे मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहा जाता है, और मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त होकर जीवन में शांति, संतोष और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा का विधान है, साथ ही सत्यनारायण भगवान की आराधना भी अत्यंत फलदाई मानी गई है।

सदियों से मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर स्नान और दान की परंपरा चली आ रही है। गंगा स्नान, तीर्थ स्नान और दान-पुण्य से जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं और घर में सुख-समृद्धि का वास बना रहता है। ज्योतिष मानता है कि इस दिन राशि अनुसार दान करने से फल कई गुना बढ़ जाता है और व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, सौभाग्य और उन्नति आती है।

मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2025 कब है?

मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि 4 दिसंबर 2025 सुबह 8:37 बजे से शुरू होकर 5 दिसंबर सुबह 4:43 बजे तक रहेगी। उदयातिथि के कारण व्रत, पूजा और दान 4 दिसंबर को ही किए जाएंगे।

राशि अनुसार क्या दान करें? देखें मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2025 दान सूची

ज्योतिष विद्या के अनुसार इस शुभ दिन पर अपनी राशि के अनुसार चीजें दान करने से शुभ फल कई गुना बढ़ जाते हैं। देखें किस राशि को क्या दान करना चाहिए:

मेष: लाल वस्त्र

वृषभ: सफेद रंग की वस्तुएं

मिथुन: हरे रंग के कपड़े

कर्क: गरम कपड़े या ऊनी वस्त्र

सिंह: लाल चंदन

कन्या: साबुत उड़द

तुला: चावल

वृश्चिक: गुड़

धनु: हल्दी

मकर: काले तिल

कुंभ: काली उड़द

मीन: आम (फल या आम से बनी वस्तुएं)

मार्गशीर्ष पूर्णिमा सिर्फ पूजा का दिन ही नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि, दान और कृतज्ञता का पर्व भी है। इस दिन किया गया दान न सिर्फ वर्तमान जीवन में बल्कि आने वाले समय में भी अद्भुत शुभ परिणाम देता है। इस बार 4 दिसंबर को आने वाली पूर्णिमा जरूर आपके जीवन में नई रोशनी और सकारात्मकता लेकर आए, बस श्रद्धा, निष्ठा और शुभ भावना के साथ पूजा करें और दान दें।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
