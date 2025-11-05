कल से मार्गशीर्ष महीना शुरू, कृष्ण जी को बहुत प्रिय, किससे कराएं देवकीनंदन को स्नान

Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Margashirsha month mein kiski puja karein Krishna ji ko priya h mahina
संक्षेप: Margashirsha month: कार्तिक मास के बाद अगहन यानी मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को यह महीना बहुत प्रिय है। इस महीने में भगवान कृष्ण को दूध से स्नान करना उत्तम माना जाता है।

Wed, 5 Nov 2025 11:11 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
कार्तिक मास के बाद अगहन यानी मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को यह महीना बहुत प्रिय है। इस महीने में भगवान कृष्ण को दूध से स्नान करना उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने तुलसी की पूजा का भी विधान है। इसलिए मार्गीशीर्ष मास को भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए बहुत उत्तम कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस अगहन मास में भगवान कृष्ण की भक्ति और पुण्य पाने के लिए व्रत करने चाहिए। खासकर द्वादशी अथवा पूर्णिमा तिथि को भगवान कृष्ण को गाय के दूध से स्नान कराने से भगवान कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बड़े-बड़े पापों का नाश कर देते हैं। भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास मुझे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर मार्गशीर्ष में विधिपूर्वकं स्नान करता है, उनके लिए वे हमेशा उपस्थित रहते हैं। इस महीने में भक्तिपूर्वक विष्णु सहस्रनाम का पाठ एवं कीर्तन करना भी बहुत अधिक फलदायी माना जाता है।

भगवान को किस चीज से स्नान कराएं
इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य मार्गशीर्ष मासमें भगवान कृष्ण को मधु और शक्कर से स्नान कराता है, या फिर भगवान को अर्पित करता है, वो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय होता है। इसके अलावा दूध से स्नान कराने वाले से भी भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस महीने भगवान को गोपीचंदन भी अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि जो भगवान कोस्नान कराने के बाद उनको गोपी चंदन लगाता है, उसे अपने सत्कर्मों का फल कई गुना मिलता है। मां लक्ष्मी भी उससे हमेशा प्रसन्न रहती हैं और सदैव उसके घर पर निवास करती हैं। जोव्यक्ति इस महीने में गोपीचंदन लगाता है, उसे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

