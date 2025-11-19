Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Margashirsha Amavasya Upay Margashirsha Amavasya ke Upay to please Goddess Lakshmi on Margashirsha Amavasya 2025
मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मार्गशीर्ष अमावस्या पर करें ये 9 उपाय, बढ़ेगा धन धान्य

मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मार्गशीर्ष अमावस्या पर करें ये 9 उपाय, बढ़ेगा धन धान्य

संक्षेप: Margashirsha Amavasya Upay: इस साल 19 और 20 नवंबर के दिन मार्गशीर्ष अमावस्या पड़ रही है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन कुछ उपाय करने से आर्थिक परेशानियां दूर की जा सकती हैं। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या पर धन लाभ के उपाय-

Wed, 19 Nov 2025 04:53 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Margashirsha Amavasya Upay: हिन्दू धर्म में मार्गशीर्ष अमावस्या काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। दिसंबर के महीने में पड़ने वाली अमावस्या को मार्गशीर्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस साल 19 और 20 नवंबर के दिन मार्गशीर्ष अमावस्या पड़ रही है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन विशेष तौर पर लक्ष्मी जी की पूजा-अर्चना की जाती है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन कुछ उपाय करने से आर्थिक परेशानियां दूर की जा सकती हैं। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या पर धन लाभ के उपाय-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मार्गशीर्ष अमावस्या पर करें ये 9 उपाय, बढ़ेगा धन धान्य

  1. धन-संपदा में वृद्धि के लिए इस दिन 108 बार तुलसी की माला से मां लक्ष्मी के मूल मंत्र का जाप करें।
  2. किसी गरीब को वस्त्र, फल आदि दान करें।

ये भी पढ़ें:19 या 20 नवंबर कब है मार्गशीर्ष अमावस्या, जानें पूजा का मुहूर्त, विधि और उपाय
  • मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए गाय की सेवा करें। इस दिन किसी को भूलकर भी परेशान नहीं करना चाहिए।
  • अपने घर की नकारात्मकता को दूर भागने के लिए घर में गंगाजल का छिड़काव करें। पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाएं या साफ-सफाई करें।
  • मार्गशीर्ष अमावस पर माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें।
  • पैसों की तंगी दूर करने के लिए शाम के वक्त तिल के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और परिक्रमा भी करें।
  • इस दिन दान-पुण्य करने से माता लक्ष्मी को खुश किया जा सकता है।
  • मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। अमावस्या पर घी के दीपक में केसर और लौंग के 2 दाने डालकर जलाने से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और आर्थिक तंगी दूर करने में मदद मिलती है।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 20 नवंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें
ये भी पढ़ें:2026 में शनि की पकड़ में रहेंगी ये राशियां, रहेगा शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव
  • सूर्यास्त होने के बाद तुलसी जी के समक्ष दीपक जलाएं। इस दिन श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लेनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:5 दिन बाद से इन राशियों के अच्छे दिनों की शुरुआत, बुध का गोचर तुला राशि में
ये भी पढ़ें:शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर, कल से सूर्य जैसा चमकेगा इन राशियों का भाग्य
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Amavasya Kab Hai Margashirsha
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने