Margashirsha Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या पर कर लें ये 3 उपाय, भूलकर भी ना करें ये गलतियां
Margashirsha Amavasya 2025: सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व होता है। वहीं मार्गशीर्ष अमावस्या को सबसे खास और पवित्र माना जाता है। हर महीने अमावस्या पड़ती है जिसमें स्नान-दान करना बेहद ही शुभ मानते हैं। साथ ही इसमें पितरों को भी याद करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। आज और कल मार्गशीर्ष अमावस्या है। ये अमावस्या कल समाप्त हो जाएगी। मान्यता है कि इस दिन की पूजा फलदायक होती है।
कहा जाता है कि इस दिन की पूजा से रूके हुए काम जल्दी बनने लगते हैं। इसे अगहन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अमावस्या की पूजा के कई नियम होते हैं। कहा जाता है कि विधि विधान से पूजा की जाए तो इसका फल दोगुना मिलता है। इस दौरान कई तरह के उपाय भी किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में...
मार्गशीर्ष अमावस्या के उपाय
1. मार्गशीर्ष यानी अगहन अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर बाहर जाना संभव नहीं है। वो लोग नहाने के पानी में गंगाजल मिला सकते हैं। इस दिन दान करने से शुभ फल मिलते हैं और जिंदगी की सारी परेशानियां धीरे-धीरे खत्म होने लगती है।
2. इस दिन पितरों का आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसे में गाय, कुत्ते और कौवे को खाने के लिए दें। ऐसा करने से ना सिर्फ पितरों का आशीर्वाद मिलता है बल्कि सारे रुके हुए काम बनने लगते हैं।
3. इस दिन दीपदान करना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे एक दीया जरूर जलाएं। इससे परिवार पर आया कोई भी संकट टल जाता है। साथ ही घर में धन-धान्य बना रहता है।
ना करें ये गलतियां
मार्गशीर्ष अमावस्या पर शांत रहने की पूरी कोशिश करें। घर पर शांति का माहौल बनाए रखने से सब सही होता है। कोशिश करें कि घर में किसी भी तरह का कोई भी तनाव ना हो। इस दिन किसी को भी बुरा भला कहने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन तामसिक खाना खाने से बचना चाहिए। मार्गशीर्ष अमावस्या वाले दिन पूजा स्थान को कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से पूजा शुभ नहीं होती है। अगर इस दिन कोई जरूरतमंद कुछ मांगने आता है तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)