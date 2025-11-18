Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Margashirsha amavasya kab hai dhan labh ke liye is din kya upaay karein
Margashirsha amavasya: कब है मार्गशीर्ष अमावस्या, गोधूलि बेला में दीपक जलाएं, माला जप, जानें धन लाभ उपाय

Margashirsha amavasya: कब है मार्गशीर्ष अमावस्या, गोधूलि बेला में दीपक जलाएं, माला जप, जानें धन लाभ उपाय

संक्षेप: Margashirsha amavasya: इस साल तिथियों की घटने-बढ़ने के कारण दो दिन अमावस्या मनाई जा रही है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर कृष्ण पूजा करना बहुत उत्तम रहता है। इस दिन स्नान और दान का भी बहुत अधिक महत्व है।

Tue, 18 Nov 2025 10:31 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Margashirsha amavasya: इस साल तिथियों की घटने-बढ़ने के कारण दो दिन अमावस्या मनाई जा रही है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर कृष्ण पूजा करना बहुत उत्तम रहता है। इस दिन स्नान और दान का भी बहुत अधिक महत्व है। पंचांग के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या 2025 20 नवंबर को मनाई जाएगी। इस साल अमावस्या तिथि 19 नवंबर 2025 को सुबह 9:43 बजे से शुरू होगी। अमावस्या तिथि 20 नवंबर 2025, दोपहर 12:16 बजे तक समाप्त होगी। इस दिन स्नान और दान का शुभ समय मुहूर्त 20 नवंबर 2025 को सुबह 6:48 बजे तक है। इस दिन धन लाभ के उपाय भी किए जाते हैं और पितरों के लिए भी तर्पण किया जाता है। अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से पितर खुश होते हैं और खुश होकर आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए तर्पण और दान करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह तिथि पितरों के लिए है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करना भी उत्तम रहता है। आइए जानें इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करें-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:कब है मार्गशीर्ष अमावस्या, जानें इस दिन क्या उपाय करें
ये भी पढ़ें:मार्गशीर्ष अमावस्या पर तिल के तेल का दीपक जलाने से क्या-क्या लाभ होगा?

अमावस्या पर धन प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें

अमावस्या की रात्रि को ‘श्रीं’ मंत्र की माला का जाप जरूर करना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ज्यादा ना कर सकें तो एक माला का जाप करें। इससे आपकी लाइफ में धन प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं। अमावस्या पर सुबह पितरों के लिए स्नान दान करें, लेकिन अमावस्या की शाम को गोधूलि बेला में घी का दीपक जलाकर लक्ष्मीजी का आह्वान एवं पूजा करना शुभ होता है। इस दिन किसी तालाब में मछलियों को आटा खिलाना चाहिए। अमावस्या पर घर को साफ रखना चाहिए। अमावस्या से पहले सफाई जरूर करें। अगर इस दिन दान करना चाहते हैं, तो आपको अनाज, धन, जूते-चप्पल, कपड़े दान करना चाहिए। इस दिन गायों को हरी घास खिलाना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Margashirsha amavasya kab h
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने