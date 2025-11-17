Margashirsha Amavasya 2025: कब है मार्गशीर्ष अमावस्या, जानें इस दिन क्या उपाय करें

Hindustan Hindi News
Mon, 17 Nov 2025 12:59 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
मार्गशीर्ष अमावस्या पर इस साल कंफ्यूजन है। 19 और 20 नवंबर दोनों दिन अमावस्या तिथि को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है। इस साल अगहन की अमावस्या तिथि 19 नवंबर की सुबह 09:43 बजे शुरू होगी और 20 नवंबर की दोपहर 12:16 बजे खत्म होगी। ऐसे में आधे दिन अमावस्या तिथि 19 को मिल रही है और आधे दिन 20 को मिल रही है। उदया तिथि में अमावस्या 20 को है। अमावस्या पर स्नान, दान और पितृ कर्म का बहुत अधिक फल मिलता है, इसलिए यह इस दिन करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर कंबल, गुड़, घी, तिल, तिल के लड्डू, या धन का दान करना उत्तम होता है। आपको बता दें कि मार्गशीर्ष मास को बहुत अधिक पवित्र माना गया है।भगवान ने गीता में इस मास के महत्व को बताया है, इसलिए इस मास की अमावस्या पर भी खास पूजा पाठ की जाती है। अमावस्या तिथि पितरों के पित-कर्म के लिए भी खास मानी जाती है। इस दिन दोपहर में पितरों के लिए अग्यारी देकर उन्हें भोजन दिया जाता है और सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। इससे पितरों का संतुष्टि मिलती है और पितृदोष नहीं झेलना पड़ता है। अगहन के मास में कृष्ण जी की विशेष पूजा करनी चाहिए।

अगहन अमावस्या पर क्या उपाय और दान करें
अगहन अमावस्या पर पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ पर तीनों देवों का वास माना जाता है। पितरों के अलावा इन पांच जगहों पर गाय, कुत्ता, कौवा, देव आदि के लिए भोजन निकालना चाहिए। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, आदि दान करना चाहिए। इस दिन घरों में क्लेश ना करें, साफ-साफाई का ध्यान रखें। इस दिन गंगा, यमुना, नर्मदा में पितरों के लिए स्नान भी किया जाता है।

