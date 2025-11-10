Hindustan Hindi News
margashirsha amavasya 2025 date time puja vidhi shubh muhurat upay
कब है मार्गशीर्ष अमावस्या? जानें डेट, पूजा मुहूर्त और उपाय

संक्षेप: हिंदू पंचांग में सालभर आने वाली सभी अमावस्याओं में से मार्गशीर्ष अमावस्या का विशेष महत्व होता है। यह तिथि भगवान विष्णु की पूजा और पितरों के तर्पण के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं

Mon, 10 Nov 2025 10:51 PM
हिंदू पंचांग में सालभर आने वाली सभी अमावस्याओं में से मार्गशीर्ष अमावस्या का विशेष महत्व होता है। यह तिथि भगवान विष्णु की पूजा और पितरों के तर्पण के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान-पुण्य और विष्णु भगवान की आराधना करने का विधान है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष अमावस्या पर भगवान विष्णु की कृपा से घर-परिवार में सौभाग्य और वैभव का आगमन होता है।

मार्गशीर्ष अमावस्या कब है?- इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि को लेकर थोड़ा भ्रम बना हुआ है- कहीं इसे 19 नवंबर तो कहीं 20 नवंबर 2025 बताया जा रहा है। द्रिक पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि की शुरुआत 19 नवंबर, सुबह 9 बजकर 43 मिनट पर हो रही है औरअमावस्या तिथि का समापन 20 नवंबर, दोपहर 12 बजकर 16 मिनट पर होगी। उदया तिथि के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या की पूजा 20 नवंबर (गुरुवार) को की जाएगी।

शुभ मुहूर्त

सूर्योदय का समय: सुबह 06:48 बजे

पितृ तर्पण का समय: सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 बजे तक

भगवान विष्णु पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त: प्रातः 05:01 से 05:54 बजे तक

पूजा विधि:

इस दिन ब्रह्ममुहूर्त में उठकर पवित्र नदी या घर में गंगाजल मिले पानी से स्नान करें।

स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें और मन में यह संकल्प लें-“मैं भगवान विष्णु और अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए यह पूजा कर रहा हूँ।”

पूजा स्थल पर पीले वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें।

घी का दीपक जलाएं।

चंदन, अक्षत, पुष्प, फल, तुलसी दल और मिठाई अर्पित करें।

भगवान विष्णु को जल अर्पित करें और नीचे दिए मंत्रों का जप करें।

इस दिन पितृ तर्पण भी करें। तिल, कुश और जल से पितरों को तर्पण दें। तर्पण करते समय “ॐ पितृदेवो नमः” का उच्चारण करें। यह कार्य पूर्व दिशा की ओर मुख करके करें।

पूजा के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, कपड़ा या दक्षिणा का दान करें। माना जाता है कि इस दिन का किया गया दान कई जन्मों के पुण्य के बराबर होता है।

मंत्र-

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो नारायणाय

ॐ श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्

उपाय-

तुलसी दल से विष्णु पूजा करें।

तिल, गुड़ और अन्न का दान करें।

शाम को सूर्यास्त के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

