Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़margashirsha amavasya 2025 date and time both days amavasya tithi 19 , 20 november know about amavasya tithi
आज से लगेगी अमावस्या तिथि, 19 और 20 नवंबर दोनों दिन अमावस्या, जानें शास्त्रों में अमावस्या तिथि के बारे में

आज से लगेगी अमावस्या तिथि, 19 और 20 नवंबर दोनों दिन अमावस्या, जानें शास्त्रों में अमावस्या तिथि के बारे में

संक्षेप: margashirsha amavasya 2025 kab hai:  मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या आज और कल दोनो दिन है। परम्परा के अनुसार इस दिन श्रद्धालुओं अपने पितरों का तर्पण करते हैं। पंचांग के मुताबिक मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि आज से लग रही है।

Wed, 19 Nov 2025 07:51 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या आज और कल दोनो दिन है। परम्परा के अनुसार इस दिन श्रद्धालुओं अपने पितरों का तर्पण करते हैं। पंचांग के मुताबिक मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि बुधवार सुबह 9:43 बजे से शुरू होकर गुरुवार दोपहर 12:16 बजे समाप्त होगी। ऐसे में दोनों दिन अमावस्या तिथि है। आज श्राद्ध और कल स्नान दान की अमावस्या है। उदयातिथि के अनुसार गुरुवार को ही मार्गशीर्ष अमावस्या मनाई जाएगी। शास्त्रो की मानें तो अमावास्याके तीन विभाग हैं--सिनीवाली, दर्श और कुहू। चतुर्दशी का अन्तिम प्रहर और अमावास्या के 8 प्रहर इस प्रकार यह नौ प्रहर का समय चन्द्रमा के क्षय का काल माना गया है। इनमें से पहले दो प्रहरों में चन्द्रमा की कला विराजमान रहती है, तो ऐसी अमावस्या को अतः उसे सिनीवाली कहते हैं। जिसमें चन्द्रमाकी कला देखी जाती है, जिसमें चन्द्रमाकी कलाका सर्वथा क्षय हो जाता है, वह चतुर्दशीयुक्त अमावास्या कुहू मानी गयी है। जब चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य होता है, तो इसे दर्श अमावस्या कहते हैं। अगर आप श्राद्धक्रम कर रहे हैं, तो श्राद्धकर्म में सिनीवाली अमावास्या को ही मानना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अमावस्या पर श्राद्ध कर्म का महत्व
आपको बता दें कि वैसे तो हर अमावस्या पर पितरों का तर्पण करना चाहिए, लेकिन मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन स्नान-दान करना, पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना अति लाभकारी माना गया है। विधिपूर्वक पूजन के बाद तर्पण के लिए सबसे पहले हाथों में कुश लेकर दोनों हाथों को जोड़कर पितरों का ध्यान करते हुए ॐ आगच्छन्तु में पितर एवं गृह्णन्तु जलान्जलिम मंत्र का उच्चारण कर जलांजलि ग्रहण की जाती है।

अमावस्या पर स्नान और दान क्या करें

मार्गशीर्ष महीने में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा फलदायी है। आज श्राद्ध की अमावस्या रहेगी और कल स्नान दान की अमावस्या रहेगी, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन स्नान और दान का कई गुना फल मिलता है। गुरुवार की सुबह स्नान-दान का शुभ मुहूर्त सुबह 05.06 बजे से सुबह 06.52 बजे तक है। इस दिन गंगा, यमुना में स्नान, गौदान, अन्नदान, ब्राह्मण भोजन, वस्त्र, स्वर्ण आदि दान का विशेष महत्त्व माना गया है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
amavasya kab h Margashirsha
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने