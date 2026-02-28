मार्च 2026 में 6 बड़े ग्रह बदलेंगे चाल, जानें किन राशियों की चमक सकती है किस्मत, किन्हें रहना होगा संभलकर
मार्च 2026 का महीना ज्योतिष के हिसाब से काफी हलचल वाला माना जा रहा है। इस महीने एक तरफ साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण है, वहीं दूसरी तरफ कई बड़े ग्रह अपनी चाल या राशि बदल रहे हैं। शुक्र, गुरु, बुध, सूर्य और मंगल जैसे अहम ग्रहों की स्थिति बदलने से सभी राशियों पर असर पड़ेगा।
मार्च में ग्रह कब बदलेंगे चाल?
2 मार्च- शुक्र का मीन राशि में गोचर
शुक्र को सुख-सुविधा, प्रेम और ऐशो-आराम का ग्रह माना जाता है। मीन में प्रवेश को अच्छी स्थिति माना जाता है। कला, रिश्तों और लग्जरी से जुड़े कामों में रौनक बढ़ सकती है।
11 मार्च- गुरु मिथुन में मार्गी
गुरु अभी तक वक्री हैं, अब 11 मार्च से सीधी चाल चलेंगे। इसे रुके हुए कामों के दोबारा शुरू होने का संकेत माना जाता है। शिक्षा, व्यापार और सलाहकारी कामों में तेजी आ सकती है।
14 मार्च- बुध कुंभ में सक्रिय
बुध दिमाग, बोलचाल और टेक्नोलॉजी से जुड़ा ग्रह है। कुंभ में इसकी सक्रियता से टेक सेक्टर, डिजिटल काम और कम्युनिकेशन में हलचल बढ़ सकती है।
15 मार्च- सूर्य का मीन में प्रवेश
सूर्य को सत्ता और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है। इसके राशि बदलने पर सरकार और प्रशासन से जुड़े फैसलों की चर्चा बढ़ सकती है।
21 मार्च- बुध फिर से सीधी चाल में
बुध के मार्गी होने के बाद व्यापार और शेयर बाजार में थोड़ी स्थिरता की उम्मीद की जाती है।
26 मार्च- मंगल का कुंभ में उदय
मंगल ऊर्जा और हिम्मत का ग्रह है। कुंभ में इसकी सक्रियता से लोगों में जोश और नए काम शुरू करने का उत्साह बढ़ सकता है।
किन राशियों को फायदा मिल सकता है?
वृषभ राशि- मार्च में शुक्र और गुरु की स्थिति आपके पक्ष में मानी जा रही है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है या प्रमोशन की चर्चा आगे बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। अगर किसी नए काम की योजना बना रहे हैं तो धीरे-धीरे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
मिथुन राशि- गुरु आपकी ही राशि में सीधी चाल चलेंगे, जिसे अच्छा संकेत माना जाता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने लग सकते हैं। पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा या करियर से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है। व्यापार करने वालों के लिए भी नए मौके सामने आ सकते हैं।
तुला राशि- शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं और उनकी मजबूत स्थिति आपको सुख-सुविधा दिला सकती है। घर, वाहन या किसी बड़ी खरीद से जुड़े फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं। रिश्तों में भी थोड़ी मिठास बढ़ सकती है और पारिवारिक माहौल बेहतर हो सकता है।
कुंभ राशि- बुध और मंगल की सक्रियता आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। कामकाज में तेजी आएगी और नए लोगों से जुड़ने का फायदा मिल सकता है। बिजनेस या नेटवर्किंग से जुड़े लोगों के लिए यह समय अवसर लेकर आ सकता है।
किन राशियों को रहना होगा सावधान?
सिंह राशि- चंद्र ग्रहण आपकी ही राशि में पड़ रहा है, इसलिए सेहत और मानसिक संतुलन पर ध्यान देना जरूरी है। थकान, तनाव या चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें।
कन्या राशि- सूर्य और शुक्र का गोचर रिश्तों में हल्की खटपट ला सकता है। वैवाहिक जीवन या पार्टनरशिप में धैर्य से काम लें। छोटी बातों को बढ़ाने से बचें और बातचीत से हल निकालने की कोशिश करें।
मीन राशि- आपकी राशि में सूर्य और शुक्र की युति है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा अहंकार नुकसान कर सकता है। आंख, पेट या थकान से जुड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए सेहत का ध्यान रखें।
धनु राशि- घर-परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। माता-पिता या घर से जुड़े मामलों में खर्च बढ़ सकता है। निवेश या बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छे से सोच लें और जल्दबाजी न करें।
इन राशियों पर रहेगा मिला-जुला असर
मेष राशि- मार्च आपके लिए पूरी तरह खराब नहीं रहेगा, लेकिन उतार-चढ़ाव जरूर रह सकते हैं। कामकाज में कभी तेजी तो कभी रुकावट महसूस हो सकती है। गुस्से और जल्दबाजी से बचेंगे तो फायदा रहेगा। पैसों के मामले में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।
कर्क राशि- भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील समय रह सकता है। परिवार और काम के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें। सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, खासकर नींद और खानपान पर।
वृश्चिक राशि- आपके लिए यह महीना रणनीति बनाकर चलने का रहेगा। अचानक बदलाव आ सकते हैं, लेकिन धैर्य रखेंगे तो संभाल लेंगे। करियर में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं। मानसिक तनाव से बचना जरूरी होगा।
मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए समय संतुलित रह सकता है। मेहनत का फल धीरे-धीरे मिलेगा। पैसों के मामले में स्थिरता बनी रहेगी। पारिवारिक मामलों में समझदारी से काम लें। सेहत सामान्य रहेगी, बस थकान से बचें।
