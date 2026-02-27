Hindustan Hindi News
मार्च 2026 राशिफल: 12 राशियों पर कैसा रहेगा प्रभाव, जानिए किसे मिलेगी सफलता और किन्हें रखना होगा धैर्य?

Feb 27, 2026 02:33 pm IST
March 2026 Horoscope (1–31 March): ज्योतिषशास्त्र में कुल 12 राशियां मानी जाती हैं और हर राशि का स्वभाव, सोच और जीवन की दिशा अलग होती है। ग्रहों की चाल जब बदलती है तो उसका असर भी हर राशि पर अलग तरीके से दिखता है।

March 2026 Horoscope (1–31 March) Rashifal: ज्योतिषशास्त्र में कुल 12 राशियां मानी जाती हैं और हर राशि का स्वभाव, सोच और जीवन की दिशा अलग होती है। ग्रहों की चाल जब बदलती है तो उसका असर भी हर राशि पर अलग तरीके से दिखता है। मार्च 2026 का महीना कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है। यह महीना सिर्फ घटनाओं का नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और सही फैसलों का है। कई लोगों को लगेगा कि चीजें उनकी उम्मीद से धीमी चल रही हैं। कुछ राशियों को रिश्तों में साफ बात करनी पड़ेगी, तो कुछ को करियर और पैसों को लेकर सख्त फैसला लेना होगा। भावनाएं भी इस महीने हल्की नहीं रहेंगी। जो महसूस होगा, गहराई से होगा। यह समय जल्दबाजी से बचने और सोच-समझकर कदम उठाने का है। अगर आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार संकेत समझ लेते हैं, तो कई परेशानियों से बच सकते हैं और सही मौके का फायदा भी उठा सकते हैं। आइए जानते हैं मार्च 2026 में सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है…

मेष राशि- इस महीने आपका स्वभाव थोड़ा तेज रह सकता है। काम में रुकावट या देरी आपको बेचैन कर सकती है। आपको लगेगा कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन हालात थोड़ा सब्र मांगेंगे। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं, खासकर अगर आप नेतृत्व की भूमिका में हैं। रिश्तों में गुस्से या जल्दबाजी से बचना जरूरी है। सोचकर बोली गई बात फायदा देगी, लेकिन बिना सोचे प्रतिक्रिया देने से दूरी बढ़ सकती है।

वृषभ राशि- मार्च में आपका ध्यान पैसों, घर और सुरक्षा पर ज्यादा रहेगा। खर्चों को लेकर थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है। बजट बनाकर चलना और फालतू खर्च रोकना फायदेमंद रहेगा। रिश्तों में आपको भरोसा और स्थिरता चाहिए होगी। अगर मन में कोई बात है तो साफ कहें। जिद पकड़कर बैठने से समस्या हल नहीं होगी।

मिथुन राशि- आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। एक साथ कई योजनाएं बना सकते हैं। लेकिन ज्यादा सोच आपको उलझन में भी डाल सकती है। जरूरी कामों को प्राथमिकता दें। ऑफिस में बातचीत अहम रहेगी। किसी भी डील या कागज पर साइन करने से पहले ध्यान से पढ़ें। रिश्तों में भी साफ और सीधी बात करना बेहतर रहेगा।

कर्क राशि- भावनात्मक रूप से यह महीना थोड़ा गहरा रहेगा। पुरानी बातें या यादें सामने आ सकती हैं। आपको लगेगा कि लोग आपकी भावनाएं नहीं समझ पा रहे। काम का दबाव भी रह सकता है। खुद को समय देना जरूरी है। परिवार के साथ बैठकर बात करने से मन हल्का होगा।

सिंह राशि- आपको इस महीने पहचान और सम्मान की चाह ज्यादा रहेगी। अगर आपकी मेहनत की तारीफ नहीं होती तो मन खिन्न हो सकता है। करियर में चमकने का मौका मिल सकता है, लेकिन अहंकार से बचना जरूरी है। रिश्तों में अपनी अपेक्षाएं साफ बोलें, चुप रहकर उम्मीद न करें।

कन्या राशि- आप खुद से बहुत उम्मीदें रखेंगे। छोटी गलती भी बड़ी लग सकती है। यह समय अपनी दिनचर्या सुधारने, सेहत पर ध्यान देने और काम को व्यवस्थित करने का है। पैसों की प्लानिंग मजबूत रखें। रिश्तों में ज्यादा आलोचना करने से बचें, नहीं तो सामने वाला दूर हो सकता है।

तुला राशि- रिश्तों में संतुलन का सवाल उठ सकता है। आपको लगेगा कि आप ही ज्यादा समझौता कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो शांति से लेकिन साफ शब्दों में बात रखें। काम में टीमवर्क से फायदा होगा। अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश न करें।

वृश्चिक राशि- इस महीने आप ज्यादा शांत और गंभीर रहेंगे। किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। कुछ छुपी बातें सामने आ सकती हैं। करियर में लंबे समय के फायदे के लिए आप मजबूत फैसले ले सकते हैं। रिश्तों में सच्चाई और भरोसा सबसे अहम रहेगा।

धनु राशि- कुछ नया करने की इच्छा बढ़ेगी। यात्रा, पढ़ाई या दिशा बदलने का विचार आ सकता है।अगर आप लंबे समय से बदलाव सोच रहे थे तो यह सही समय हो सकता है। रिश्तों में आजादी और जिम्मेदारी दोनों का संतुलन बनाए रखें।

मकर राशि- काम और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका परिणाम भी मिलेगा। पैसों के मामले में व्यावहारिक रहें। रिश्तों में आप परिपक्वता और साफ नीयत की उम्मीद करेंगे। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें।

कुंभ राशि- आपको अपनी आजादी और सोच को खुलकर जीने की इच्छा होगी। नए आइडिया और नई योजनाएं बनेंगी। करियर में बदलाव का विचार आ सकता है। रिश्तों में स्पेस देना और लेना दोनों जरूरी रहेगा। किसी भी निर्णय से पहले पूरा सोच लें।

मीन राशि- भावनाएं इस महीने गहरी रहेंगी। छोटी-सी बात भी दिल को छू सकती है। आपको थोड़ा अकेला समय चाहिए होगा ताकि आप खुद को समझ सकें। पैसों के मामले में भावुक होकर फैसला न लें। रिश्तों में साफ और सच्ची बातचीत ही समाधान देगी। खुद को हर बात के लिए जिम्मेदार मानना छोड़ें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

