मार्च का मासिक राशिफल: तुला-कुंभ के लिए नए फैसलों का समय, कर्क-मीन संभालें दिल और दिमाग

Masik Rashifal Monthly Horoscope March 2026 : मार्च का महीना ज्योतिषशास्त्र के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है। इस दौरान कई बड़े ग्रह अपनी चाल और स्थिति में बदलाव करेंगे, जिसका सीधा असर हर व्यक्ति के जीवन पर देखने को मिलेगा। ग्रह-नक्षत्रों के इन परिवर्तनों से किसी की किस्मत चमक सकती है तो किसी को सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकती है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार, ग्रहों का गोचर सभी 12 राशियों को प्रभावित करता है। कुछ राशि वालों के लिए यह महीना तरक्की, धन और खुशियों के नए मौके लेकर आएगा, जबकि कुछ राशियों को फैसले सोच-समझकर लेने और धैर्य बनाए रखने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं मार्च माह में कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का पूरा मासिक राशिफल…

मेष मासिक राशिफल मार्च 2026- मार्च आपके लिए ऊर्जा से भरा रहेगा, लेकिन यही ऊर्जा अगर सही दिशा में न जाए तो उलझन भी दे सकती है। कामकाज में तेजी रहेगी, नए टास्क मिल सकते हैं और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आपको लगेगा कि चीजें आपकी स्पीड से नहीं चल रहीं, जिससे चिड़चिड़ापन आ सकता है। सलाह यही है कि हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। करियर में लीडरशिप का मौका मिलेगा, लेकिन रणनीति के साथ आगे बढ़ें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, हालांकि बीच-बीच में अचानक खर्च सामने आ सकते हैं। प्रेम जीवन में ईगो टकराव से बचना जरूरी है। सेहत के लिहाज से थकान और सिरदर्द परेशान कर सकता है, इसलिए आराम को नजरअंदाज न करें।

वृषभ मासिक राशिफल मार्च 2026- यह महीना आपके लिए स्थिरता और आर्थिक सोच का रहेगा। पैसों को लेकर गंभीर रहेंगे और भविष्य की योजना बनाएंगे। अगर कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी लेकर ही कदम बढ़ाएं। नौकरीपेशा लोगों को धीरे-धीरे प्रगति के संकेत मिलेंगे। व्यापार में स्थिर लाभ रहेगा, लेकिन बहुत बड़ा जोखिम लेने से बचें। रिश्तों में सुरक्षा की भावना मजबूत रहेगी, पर जरूरत से ज्यादा अधिकार जताना तनाव दे सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी, बस खानपान और नींद का ध्यान रखें।

मिथुन मासिक राशिफल मार्च 2026- मार्च आपके लिए भागदौड़ वाला महीना रहेगा। कई काम एक साथ आएंगे और दिमाग लगातार सक्रिय रहेगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिससे आपका रोल अहम होगा। लेकिन ओवरथिंकिंग से बचना जरूरी है। कागजी काम, कॉन्ट्रैक्ट या डील ध्यान से पढ़ें। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। प्रेम जीवन में गलतफहमी की संभावना है, इसलिए साफ-साफ बात करें। सेहत के लिहाज से तनाव और नींद की कमी परेशानी दे सकती है।

कर्क मासिक राशिफल मार्च 2026- यह महीना भावनात्मक रूप से थोड़ा गहरा रहेगा। परिवार और घर से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं। काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप संभाल लेंगे। बस हर किसी की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से बचें। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। प्रेम जीवन में नजदीकी बढ़ेगी, लेकिन अपनी जरूरतों को दबाकर न रखें। सेहत के मामले में पेट और नींद से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। योग और हल्की एक्सरसाइज फायदेमंद रहेगी।

सिंह मासिक राशिफल मार्च 2026- मार्च आपके लिए पहचान और प्रगति का महीना हो सकता है। करियर में नए मौके मिलेंगे। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है। मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। प्रेम जीवन में सराहना की उम्मीद बढ़ेगी। रिश्तों में खुलकर संवाद करें। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन तनाव से दूरी बनाए रखें।

कन्या मासिक राशिफल मार्च 2026- यह महीना आत्ममंथन और सुधार का है। आप अपनी दिनचर्या, काम करने के तरीके और आर्थिक योजना पर दोबारा विचार करेंगे। नौकरी में स्थिरता रहेगी, लेकिन अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। व्यापार में छोटे लेकिन लगातार लाभ के संकेत हैं। प्रेम जीवन में छोटी बातों को बड़ा न बनाएं। धैर्य से रिश्ते संभलेंगे। सेहत के मामले में जोड़ों का दर्द या थकान परेशान कर सकती है।

तुला मासिक राशिफल मार्च 2026- रिश्तों और साझेदारी के लिहाज से यह महीना अहम है। अगर कहीं असंतुलन है तो वह साफ नजर आएगा। नौकरी में सहयोग से ही सफलता मिलेगी। बिजनेस में विस्तार की योजना बन सकती है। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। प्रेम जीवन में पुराने मुद्दे फिर सामने आ सकते हैं, जिन्हें सुलझाना जरूरी होगा। सेहत के मामले में दिनचर्या ठीक रखें।

वृश्चिक मासिक राशिफल मार्च 2026- मार्च आपके लिए गहराई और रणनीति का महीना रहेगा। काम में धैर्य और समझदारी जरूरी होगी। अचानक बदलाव संभव हैं, इसलिए तैयार रहें। आर्थिक मामलों में सतर्कता रखें। प्रेम जीवन में भरोसा और ईमानदारी अहम रहेंगे। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी है।

धनु मासिक राशिफल मार्च 2026- नए अवसर और विस्तार के संकेत हैं। यात्रा या पढ़ाई से जुड़ा कोई प्लान बन सकता है। नौकरी में बदलाव या नई दिशा की सोच मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा, लेकिन वादे सोच-समझकर करें। सेहत ठीक रहेगी, बस लापरवाही से बचें।

मकर मासिक राशिफल मार्च 2026- जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और काम का दबाव रहेगा। लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। नौकरी में सीनियर्स का भरोसा मिलेगा। व्यापार में धीरे-धीरे फायदा होगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। प्रेम जीवन में गंभीर बातचीत हो सकती है। सेहत के मामले में पीठ और जोड़ों का ध्यान रखें।

कुंभ मासिक राशिफल मार्च 2026- यह महीना बदलाव का संकेत दे रहा है। करियर में नई दिशा मिल सकती है। नौकरी बदलने या नया काम शुरू करने का विचार आ सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन खर्च पर नजर रखें। प्रेम जीवन में स्वतंत्रता की जरूरत महसूस होगी। रिश्तों में स्पेस देना जरूरी है।

मीन मासिक राशिफल मार्च 2026- मार्च भावनात्मक रूप से गहरा रहेगा। रचनात्मक काम में मन लगेगा। नौकरी में स्थिरता रहेगी और धीरे-धीरे प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन अचानक खर्च सामने आ सकते हैं। प्रेम जीवन में नजदीकी बढ़ेगी। सेहत के मामले में गले या वायरल से जुड़ी समस्या हो सकती है।