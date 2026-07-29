सावन में ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप कैसे करें, मंत्र जाप में न करें ये गलतियां
Mantra ka jaap kab kare Sawan 2026 : कई बार गलत तरीके से मंत्र जपने पर मानसिक शांति नहीं मिलती है। आप यह फील करेंगे कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है। जानें, सावन में शिव मंत्रों का जाप करने का सही तरीका क्या रहेगा -
Mantra ka jaap kab kare Sawan 2026: हिंदू धर्म में पूजा करने का एक तरीका मंत्र जाप भी माना गया है। मंत्र जाप और नाम जाप कर जरिए भी आप भगवान की आराधना कर सकते हैं। भगवान शिव के मंत्र बेहद प्रभावशाली माने जाते हैं। भगवान शिव भोले हैं। वे भाव और प्रेम देखते हैं। इसलिए भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मंत्र जाप करने के लिए कुछ नियम हैं। कई बार गलत तरीके से मंत्र जपने पर मानसिक शांति नहीं मिलती है। आप यह फील करेंगे कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है। सही तरीके से मंत्र जाप करने से पॉजिटिव एनर्जी और तनाव से राहत महसूस होती है। वहीं, सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस पूरे महीने भगवान शिव की असीम कृपा पाने के लिए कई भक्त जन मंत्र जाप भी करेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं सावन में शिव मंत्रों का जाप करने का सही तरीका क्या रहेगा -
सावन में ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप कैसे करें, मंत्र जाप में न करें ये गलतियां
सावन में शिव मंत्र का जाप करने का सही तरीका क्या है?
- सावन में शिव मंत्रों का जाप करने के लिए सबसे बेस्ट मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। आमतौर पर सुबह में 4 बजे से 6 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त रहता है। इस समय मंत्र जाप करना बेहद पावरफुल माना जाता है।
- संध्या में प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के समय भी मंत्र जाप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। आप कभी भी मंत्र जाप कर सकते हैं लेकिन ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल के समय मंत्र जाप का असर जल्द नजर आता है।
- मंत्र जाप से पहले स्नान आदि कर साफ वस्त्र धारण करें।
- पूर्व और उत्तर की दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए।
- शिव मंत्रों का जाप हमेशा रुद्राक्ष की माला से ही करना चाहिए।
- कोशिश करें शांत वातावरण में शांत मन के साथ मंत्र जाप करें।
- शांत वातावरण न मिलने पर आप मानसिक रूप से भी जाप कर सकते हैं।
- मंत्र जाप बहुत तेज या बहुत धीमी आवाज में न करें। इतनी आवाज में रखें कि आपके कानों तक एक-एक स्वर पहुंच सके।
- मंत्र जाप शुरू करने से पहले शिव जी का ध्यान जरूर करें।
- मंत्र जाप समाप्त करने के बाद क्षमा प्रार्थना भी करें।
शिव मंत्र जाप करने का लाभ
शिव पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण के अनुसार, “ॐ नमः शिवाय” का जाप रोजाना करते रहने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अकाल मृत्यु का डर भी दूर होता है। ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से शांति मिलती है। इस मंत्र के जाप से शरीर के पांच तत्व संतुलित अवस्था में आ जाते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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