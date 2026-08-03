Mangla Gauri Vrat Katha: 4 अगस्त को मंगला गौरी व्रत, पढ़ें धर्मपाल सेठ से जुड़ी मंगला गौरी व्रत कथा

Mangla Gauri Vrat Katha: 4 अगस्त को मंगला गौरी व्रत, पढ़ें धर्मपाल सेठ से जुड़ी मंगला गौरी व्रत कथा
Mangla Gauri Vrat Katha in hindi Sawan Katha : मंगला गौरी व्रत विधिवत करने से वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं और मनोकामना पूर्ति का वरदान मिलता है। बिना कथा का पाठ किए मंगला गौरी व्रत अधूरा माना जाता है।
Mangla Gauri Vrat Katha in hindi Sawan Katha: इस साल 4 अगस्त 2026 के दिन सावन का पहला मंगला व्रत रखा जाएगा। यह व्रत मां गौरी को समर्पित है। इस दिन विधि-विधान के साथ भगवान शिव और पार्वती माता की उपासना की जाती है। कई जातक मंगला गौरी व्रत भी रखते हैं। बिना कथा का पाठ किए मंगला गौरी व्रत अधूरा माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मंगला गौरी व्रत विधिवत करने से वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं और मनोकामना पूर्ति का वरदान मिलता है। आगे पढ़ें मंगला गौरी व्रत की कथा-
Mangla Gauri Vrat Katha: 4 अगस्त को मंगला गौरी व्रत, पढ़ें धर्मपाल सेठ से जुड़ी मंगला गौरी व्रत कथा
मंगला गौरी व्रत कथा
पौराणिक कथा के अनुसार, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मपाल नाम का सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके पास धन-धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान न होने के कारण उनका जीवन अधूरा लगता था। दोनों पति-पत्नी प्रतिदिन देवी-देवताओं की पूजा करते और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते। एक दिन एक साधु उनके द्वार पर भिक्षा मांगने आए। सेठानी ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया, लेकिन साधु ने कहा कि उनके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। यह सुनकर दोनों बहुत दुखी हुए और साधु के चरणों में गिरकर उपाय पूछने लगे।
साधु ने उन्हें मां मंगला गौरी का व्रत करने को कहा। उन्होंने कहा, श्रद्धा, संयम और पूर्ण विश्वास के साथ मां मंगला गौरी का व्रत करने से देवी अवश्य प्रसन्न होंगी। पति-पत्नी ने पूरी निष्ठा से श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखना शुरू किया। वे प्रातः स्नान करके मां गौरी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाते, लाल पुष्प अर्पित करते, सुहाग का श्रृंगार समान अर्पित करें और विधि-विधान से पूजा करें। वे निर्धनों को भोजन कराते तथा यथाशक्ति दान भी देते।
कुछ समय बाद मां मंगला गौरी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुईं। देवी ने सपने में दर्शन देकर आशीर्वाद दिया कि शीघ्र ही उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। कुछ ही समय में उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में आनंद का वातावरण छा गया। सभी ने इसे मां मंगला गौरी की कृपा माना। जब पुत्र बड़ा हुआ तो उसका विवाह एक सुशील कन्या से हुआ। विवाह के बाद एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि युवक के जीवन पर अल्पायु का संकट है। यह सुनकर परिवार चिंतित हो गया, परंतु उसकी पत्नी ने साहस नहीं खोया। उसने पूरे विश्वास के साथ मां मंगला गौरी का व्रत करना प्रारंभ किया और हर मंगलवार देवी से अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना करती रही।
एक रात जब पति पर संकट आने वाला था, तब मां मंगला गौरी ने सपने में बहू को संकेत दिया कि वह सावधानी बरते। देवी की कृपा से संकट टल गया और युवक का जीवन सुरक्षित बच गया। परिवार ने इसे मां की असीम कृपा माना। मान्यता है कि जो श्रद्धापूर्वक मंगला गौरी व्रत करता है, व्रत कथा का श्रवण करता है और मां की आराधना करता है, उसके वैवाहिक जीवन में सुख बना रहता है। परिवार पर आने वाले संकट दूर होते हैं और मां मंगला गौरी की कृपा सदैव बनी रहती है।
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लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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