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Mangla Gauri Vrat Katha in hindi :सावन का दूसरे मंगलागौरी व्रत में पढ़ें कथा, जलाएं 16 बाती का दीप

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Mangla Gauri Vrat Katha in hindi : आज सावन का दूसरा मंगलागौरी व्रत है। अखंड सुहाग और संतान के लिए सावन के मंगलवार को यह व्रत किया जाता है।

Mangla Gauri Vrat Katha, मंगलागौरी व्रत कथा हिंदी में
मंगलागौरी व्रत कथा हिंदी में

आज सावन का दूसरा मंगला गौरी का व्रत है। इस दिन मां मंगलागौरी की पूजा की जाती है। अगर आप सुबह स्नान करके व्रत करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस मंत्र को लेकर व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेकर ही व्रत शुरू होता है। कहा जाता है कि पति,पुत्र और पौत्रों के सौभाग्य की वृद्धि के लिए मंगलागौरी का व्रत किया जाता है। इसलिए हाथ में जल लेकर बोलें-मम पुत्रापौत्रासौभाग्यवृद्धये श्रीमंगलागौरीप्रीत्यर्थं पंचवर्षपर्यन्तं मंगलागौरीव्रतमहं करिष्ये। इसके बाद मां के लिए आटे का दीपक तैयार करें। मंगलागौरी व्रत के लिए आटे का 16 बाती वाला दीपक बनाया जाता है और पूजा करने से पहले चौकी बिछाकर, उस पर लाल कपड़ा रखकर मंगलागौरी की मूर्ति रख उनके सामने इसे जलाएं। इस बात का ध्यान रखें कि मां मंगलागौरी के लिए 16 की संख्या में मालाएं रखें। 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज-धान्य (जिसमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर) आदि चढ़ाएं।

यहां पढ़ें मंगलागौरी व्रत कथा

कहा जाता है कि अगर विवाह में समस्याएं हैं और मंगल दोष है तो मंगलागौरी व्रत करना चाहिए, इसकी कथा इस प्रकार है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, धर्मपाल नाम का एक सेठ था। इस सेठ के पास बहत धन दौलत थी, उसके पास सभी सुविधाएं थीं, लेकिन कमी थी तो सिर्फ एकक संतान की। संतान न होने के कारण वो बहुत दुखी रहता था। अकसर वो हमेशा सोचता रहता था कि उसने इतना पैसा कमाया है, यह किसका है, इसका कौन वारिस है, उसके व्पापार को को कौन देखेगा। इसी को लेकर वो परेशान रहता था।

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एक दिन उसे एक साधु मिले, जिन्होंने उकहा कि तुम दोनों मंगला गौरी व्रत करो। लेकिन इस व्रत को करो तो मां के लिए पूरी श्रद्धा, संयम और पूर्ण विश्वास रखो। इसके लिए सावन के चार, 16 मंगलवार व्रत करो और फिर उसका उद्यापन कर देना। इससे मां मंगला गौरी का व्रत करने से देवी अवश्य प्रसन्न होंगी। पति-पत्नी ने पूरी निष्ठा से सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखना शुरू किया। वे प्रातः स्नान करके मां गौरी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाते, लाल पुष्प अर्पित करते, सुहाग का श्रृंगार समान अर्पित करें और विधि-विधान से पूजा करें। व्रत में 16 बाती का दीपक जलाते और दान भी करते।

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कुछ समय बाद मां मंगला गौरी उनके सपने में आइ और कहा कि वो उनसे प्रसन्न हैं और उनकी मंगलकामना पूरे करने वाली हैं। इसके बाद शीघ्र ही उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। कुछ ही समय में उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। सेठ ने भी मां का आशीर्वाद लिया और खुशियां मनाई। सभी ने इसे मां मंगला गौरी की कृपा माना। जब पुत्र बड़ा हुआ तो उसका विवाह एक सुशील कन्या से हुआ। विवाह के बाद एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि युवक के जीवन पर अल्पायु का संकट है। यह सुनकर परिवार चिंतित हो गया, परंतु उसकी पत्नी ने साहस नहीं खोया। उसने पूरे विश्वास के साथ मां मंगला गौरी का व्रत करना प्रारंभ किया और हर मंगलवार देवी से अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना करती रही और उसके पति का अल्पायु दोष भी दूर हो गया। कथा समाप्त

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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