आज मंगला गौरी व्रत की शाम करें ये 4 उपाय, दूर होगी धन से जुड़ी हर परेशानी
Mangla gauri vrat remedies: मंगला गौरी व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विधान है। मान्यता है कि इस दिन शाम के समय कुछ उपायों को करने से जीवन में आर्थिक संपन्नता और खुशहाली आती है।
Mangla Gauri Vrat Upay 2026 for Money Problem: आज 11 अगस्त 2026 को सावन का दूसरा मंगला गौरी व्रत है। इस दिन सावन शिवरात्रि का भी दुर्लभ संयोग बन रहा है। सावन महीने के जिस तरह सोमवार व्रत का महत्व है, उसी तरह मंगलवार व्रत भी अत्यंत शुभ और लाभकारी माने गए हैं। सावन महीने के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत का विधान है। यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मंगला गौरी व्रत का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए भी खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन शाम के समय कुछ उपायों को करने से जीवन में सुख-शांति और आर्थिक खुशहाली आती है। जानें मंगला गौरी व्रत के उपाय:
1.मुख्य द्वार पर जलाएं घी का दीपक:
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मंगला गौरी व्रत की शाम मुख्य द्वार पर घी की दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि शाम के समय पृथ्वी लोक पर भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं। ऐसे में घर के बाहर जलाया गया घी का दीपक वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और उनका स्वागत करता है। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से जीवन में आर्थिक उन्नति और खुशहाली आती है। धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं।
2. मां पार्वती को करें सिंदूर दान:
मंगला गौरी व्रत में शाम की पूजा के दौरान मां पार्वती को सिंदूर का दान करना चाहिए। यानी मां पार्वती को सुहाग सामग्री के रूप में सिंदूर अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां पार्वती के साथ भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मां पार्वती और भगवान शिव की कृपा से भक्त को आर्थिक खुशहाली मिलती है।
3. तुलसी माता के सामने दीपक:
हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि मंगला गौरी व्रत के दिन तुलसी माता के सामने सुबह और शाम घी का दीपक जलाना चाहिए। नियमित रूप से तुलसी पर घी का दीपक जलाने से सुख-समृद्धि और बरकत का आगमन होता है।
4. इन चीजों का करें दान:
हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन कुछ चीजों का दान करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं और सुख-संपन्नता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मंगला गौरी व्रत के दिन सुहाग सामग्री, अन्न और धन का दान विशेष रूप से लाभकारी माना गया है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान