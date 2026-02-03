Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Mangalwar vrat niyam Before observing the Tuesday fast be aware these important rules
मंगलवार व्रत रखने से पहले जान लें ये जरूरी नियम, मिलेगा मनवांछित फल

मंगलवार व्रत रखने से पहले जान लें ये जरूरी नियम, मिलेगा मनवांछित फल

संक्षेप:

मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। मान्यता है कि इसी दिन बजरंबली का जन्म हुआ था। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से जातक पर हनुमान जी की कृपा बरसती है और इससे बल, साहस, सम्‍मान और पुरुषार्थ भी बढ़ता है।

Feb 03, 2026 10:38 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हिंदू धर्म में हर एक दिन किसी ना किसी ग्रह और देवी-देवताओं से संबंधित होता है। इसलिए लोग अलग-अलग दिन व्रत रखते हैं। कोई भगवान शिव की उपासना के लिए सोमवार का व्रत रखते हैं, तो कोई सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए रविवार का व्रत रखता है। वहीं, बजरंबली के भक्त मंगलवार को व्रत रखते हैं। मान्यता है कि मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। मान्यता है कि इसी दिन बजरंबली का जन्म हुआ था। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से जातक पर हनुमान जी की कृपा बरसती है और इससे बल, साहस, सम्‍मान और पुरुषार्थ भी बढ़ता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मंगल ग्रह से भी संबंध
इसके अलावा मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से है और इस ग्रह का संबंध भी हनुमानजी से होता है तो इस वजह से भी मंगलवार को हनुमानजी की पूजा की जाती है। इस दिन उपवास करने और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से मंगल के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। लेकिन यदि आप इस दिन व्रत रखते हैं, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। वरना इस दिन व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता है।

कब और कितने व्रत रखें
मंगलवार का व्रत रखने से पहले सबसे पहले मन में यही सवाल आता है कि इस व्रत की शुरुआत कब और कैसे करें। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मंगलवार व्रत का आरंभ आप किसी भी महीने के शुक्‍ल पक्ष के कर सकते हैं। मंगवार व्रत रखने से पहले आप 21 या 45 मंगलवार व्रत करने का संकल्‍प ले सकते हैं। इसके बाद आपको व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।

मंगलवार व्रत में इन बातों का रखें ध्यान
- मंगलवार के व्रत में सबसे ज्‍यादा ध्‍यान पवित्रता का रखा जाता है।
- इस दिन पूजा करते वक्त मन को इधर-उधर न भटकने दें। शांत मन से प्रभु का ध्‍यान करें।
- मंगलवार के दिन व्रत रखते हैंस तो नमक का सेवन न करें।
- इसके साथ ही अगर किसी मीठी वस्‍तु का दान करते हैं तो उसे स्‍वयं ग्रहण न करें।
-मंगलवार के व्रत में भूलकर काले या सफेद वस्‍त्र पहनकर हनुमानजी की पूजा न करें।
- इस दिन लाल कपड़े पहनना सबसे अच्‍छा होता है।
- व्रत रखने वाले व्‍यक्ति को दिन भर में केवल एक बार भोजन करना चाहिए।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:3 फरवरी 2026 का पंचांग, जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
ये भी पढ़ें:मंगलवार को करें ये उपाय, हनुमान जी की बरसेगी कृपा, पल में संकट काटेंगे संकटमोचन
ये भी पढ़ें:मंगलवार पूजा: हनुमान तांडव स्तोत्र का पाठ कष्टों से दिलाएगी मुक्ति, जानिए नियम
ये भी पढ़ें:मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले करें ये काम, बजरंगबली होंगे खुश
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
Hanuman chalisa
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने