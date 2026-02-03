मंगलवार व्रत रखने से पहले जान लें ये जरूरी नियम, मिलेगा मनवांछित फल

संक्षेप: मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। मान्यता है कि इसी दिन बजरंबली का जन्म हुआ था। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से जातक पर हनुमान जी की कृपा बरसती है और इससे बल, साहस, सम्‍मान और पुरुषार्थ भी बढ़ता है।

हिंदू धर्म में हर एक दिन किसी ना किसी ग्रह और देवी-देवताओं से संबंधित होता है। इसलिए लोग अलग-अलग दिन व्रत रखते हैं। कोई भगवान शिव की उपासना के लिए सोमवार का व्रत रखते हैं, तो कोई सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए रविवार का व्रत रखता है। वहीं, बजरंबली के भक्त मंगलवार को व्रत रखते हैं। मान्यता है कि मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। मान्यता है कि इसी दिन बजरंबली का जन्म हुआ था। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से जातक पर हनुमान जी की कृपा बरसती है और इससे बल, साहस, सम्‍मान और पुरुषार्थ भी बढ़ता है।

मंगल ग्रह से भी संबंध

इसके अलावा मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से है और इस ग्रह का संबंध भी हनुमानजी से होता है तो इस वजह से भी मंगलवार को हनुमानजी की पूजा की जाती है। इस दिन उपवास करने और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से मंगल के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। लेकिन यदि आप इस दिन व्रत रखते हैं, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। वरना इस दिन व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता है।

कब और कितने व्रत रखें

मंगलवार का व्रत रखने से पहले सबसे पहले मन में यही सवाल आता है कि इस व्रत की शुरुआत कब और कैसे करें। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मंगलवार व्रत का आरंभ आप किसी भी महीने के शुक्‍ल पक्ष के कर सकते हैं। मंगवार व्रत रखने से पहले आप 21 या 45 मंगलवार व्रत करने का संकल्‍प ले सकते हैं। इसके बाद आपको व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।

मंगलवार व्रत में इन बातों का रखें ध्यान

- मंगलवार के व्रत में सबसे ज्‍यादा ध्‍यान पवित्रता का रखा जाता है।

- इस दिन पूजा करते वक्त मन को इधर-उधर न भटकने दें। शांत मन से प्रभु का ध्‍यान करें।

- मंगलवार के दिन व्रत रखते हैंस तो नमक का सेवन न करें।

- इसके साथ ही अगर किसी मीठी वस्‍तु का दान करते हैं तो उसे स्‍वयं ग्रहण न करें।

-मंगलवार के व्रत में भूलकर काले या सफेद वस्‍त्र पहनकर हनुमानजी की पूजा न करें।

- इस दिन लाल कपड़े पहनना सबसे अच्‍छा होता है।

- व्रत रखने वाले व्‍यक्ति को दिन भर में केवल एक बार भोजन करना चाहिए।