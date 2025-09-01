Mangalwar ke Upay hanuman ji remedies bajrangbali ko kaise khush karein हर मंगलवार को करें हनुमान जी से जुड़े ये उपाय, बनने लगेंगे बिगड़े काम, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Mangalwar ke Upay hanuman ji remedies bajrangbali ko kaise khush karein

हर मंगलवार को करें हनुमान जी से जुड़े ये उपाय, बनने लगेंगे बिगड़े काम

हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित होता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन विधि-विधान से हनुमान जी की उपासना की जाती है। मंगलवार के दिन कुछ खास उपाय करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 03:23 PM
हर मंगलवार को करें हनुमान जी से जुड़े ये उपाय, बनने लगेंगे बिगड़े काम

Hanuman Ji Upay : हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित होता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन विधि-विधान से हनुमान जी की उपासना की जाती है। हनुमान जी इस कलयुग में जागृत देव हैं। हनुमान जी की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाती है उसको जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहती है। मंगलवार के दिन कुछ खास उपाय करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को क्या करना चाहिए-

हनुमान जी को चोला चढ़ाएं- हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें चोला चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से आरोग्य का वरदान मिलता है। चोला चढ़ाते समय आप श्री राम जय राम जय जय राम या सिया राम जय राम जय जय राम का सुमिरन कर सकते हैं। राम नाम का सुमिरन करने में भी कोई विशेष नियम नहीं होता है। आप कभी भी कहीं भी राम नाम का सुमिरन कर सकते हैं।

हनुमान चालीसा का पाठ करें- हर व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करना चाहिए। मंगलवार के दिन एक से अधिक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करने से बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं।

हनुमान जी को भोग लगाएं- मंगलवार के दिन हनुमान जी को भोग अवश्य लगाएं। हनुमान जी को बूदी या लड्डूओं का भोग लगाएं। हनुमान जी को भोग लगाने के बाद प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें।

