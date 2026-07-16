Mangal-Shani Transit 2026: 19 जुलाई को बनेगा मंगल-शनि का खास ग्रह संबंध, इन राशियों को मिल सकते हैं शुभ अवसर
19 जुलाई 2026 को मंगल और शनि के बीच खास ग्रह संबंध बनने जा रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, इस ग्रह स्थिति का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। मेष, सिंह, धनु और मकर राशि के जातकों को करियर, कारोबार और रुके हुए कामों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
Mangal-Shani Transit 2026: ज्योतिष में मंगल और शनि दोनों ही अहम ग्रह माने जाते हैं। मंगल साहस, ऊर्जा और फैसले लेने की क्षमता का कारक है, जबकि शनि मेहनत, अनुशासन और कर्म का फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। 19 जुलाई को इन दोनों ग्रहों के बीच खास ग्रह संबंध बनने जा रहा है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, इसका असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग तरह से देखने को मिल सकता है।
क्या कहते हैं ज्योतिषी?
ज्योतिष के अनुसार, जब मंगल और शनि एक खास स्थिति में आते हैं तो लोगों को जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है। इस दौरान सोच-समझकर लिए गए फैसले आगे चलकर फायदा दे सकते हैं। वहीं गुस्से या जल्दबाजी में उठाया गया कदम नुकसान भी करा सकता है।
इन राशियों को मिल सकते हैं अच्छे मौके
मेष राशि- काम में तेजी आएगी। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
सिंह राशि- ऑफिस में आपकी मेहनत की तारीफ हो सकती है। किसी पुराने काम का अच्छा नतीजा मिलने के संकेत हैं।
धनु राशि- करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। कारोबार करने वालों को नई डील मिलने की संभावना है।
मकर राशि- मेहनत का फल मिल सकता है। लंबे समय से अटका कोई काम आगे बढ़ सकता है।
इन राशियों को रहना होगा थोड़ा संभलकर
कर्क राशि- बात-बात पर गुस्सा करने से बचें। परिवार और ऑफिस, दोनों जगह धैर्य से काम लें।
तुला राशि- पैसों के मामले में जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। कोई बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच लें।
मीन राशि- काम का दबाव बढ़ सकता है। छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव लेने से बचें।
क्या करें?
- कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लें।
- गुस्से पर काबू रखें।
- मेहनत से पीछे न हटें।
- मंगलवार और शनिवार को जरूरतमंद लोगों की मदद करें।
- हनुमान जी और शनि देव की पूजा कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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