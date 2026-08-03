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कल मंगला गौरी व्रत की शाम में जलाएं 5 दीपक, बढ़ेगा धन और सौभाग्य

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Mangala Gauri Vrat ke upay: मान्यता है इस दिन दीपक से जुड़े कुछ उपाय करने से धन और लव लाइफ से जुड़ी दिक्कतें कम होती हैं। आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत पर देवी पार्वती और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए- 

Mangala Gauri Vrat ke upay Light 5 lamps on Mangala Gauri Vrat evening it will increase wealth and good fortune
मंगला गौरी व्रत की शाम में जलाएं 5 दीपक

Mangala Gauri Vrat ke upay : हर साल श्रावण में मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। देवी पार्वती की समर्पित मंगला गौरी व्रत सावन में मंगलवार के दिन ही रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने से और देवी पार्वती के मंगला गौरी रूप की आराधना करने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। मान्यता है इस दिन दीपक से जुड़े कुछ उपाय करने से धन और लव लाइफ से जुड़ी दिक्कतें भी कम होती हैं। आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत पर देवी पार्वती और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए-

कल मंगला गौरी व्रत की शाम में जलाएं 5 दीपक, बढ़ेगा धन और सौभाग्य

घर का मुख्य द्वार

मंगला गौरी व्रत के दिन शाम के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दीपक जरूर जलाएं। माना जाता है इस दिन संध्या के समय भगवान शिव और मां पार्वती भ्रमण पर निकलते हैं। ऐसे में घर में स्वागत करने के लिए दीपक जलाएं। इसे नेगेटिव एनर्जी भी घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है।

शिव-पार्वती मंदिर

अगर संभव हो, तो मंगला गौरी व्रत के दिन शिव-पार्वती मंदिर जाकर के भगवान के चरणों के पास दीपक जलाएं। ऐसा करने से आर्थिक दिक्कतें दूर हो सकती हैं।

तुलसी का पौधा

धन से जुड़ी दिक्कतें दूर करने के लिए मंगला गौरी व्रत के दिन सुबह और शाम तुलसी पूजा करें। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। सुबह-शाम को तुलसी के समक्ष दीपक जलाने से लक्ष्मी माता की कृपा दृष्टि बनी रहती है।

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पीपल का पेड़

मंगला गौरी व्रत के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं। शास्त्रों के अनुसार, पीपल में त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) का वास माना जाता है। यहां दीपक जलाने से जीवन के बड़े से बड़े संकट टल सकते हैं।

ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा)

मंगला गौरी व्रत के दिन सुबह और शाम के समय अपने घर के पूजा स्थल या ईशान कोण में एक दीपक जरूर जलाएं। इससे घर में धन-धान्य की कभी कमी नहीं होती। बरकत नहीं रहती है।

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दीपक जलाते समय इन 4 बातों का रखें खास ध्यान

  1. कभी भी जलते हुए दीपक को सीधे जमीन पर न रखें।
  2. दीपक जलाते समय बत्ती के लिए लाल कलावा (मौली) या सूती धागे की बत्ती का उपयोग करना सबसे उत्तम माना जाता है।
  3. माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए दीपक में गुलाब की पंखुड़ियां डाल दें।
  4. दीपक रखने से पहले आसन दें। जमीन पर थोड़े से काले तिल, चावल या फूलों की पंखुड़ियां रख दें (जिसे आसन देना कहते हैं)। फिर दीपक स्थापित करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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