साल 2027 में 7 बार राशि बदलेंगे मंगल, जानें उच्च और नीच के मंगल का क्या होता है असर?
साल 2027 में मंगल का राशि बदलना भी खास होगा।दरअसल मंगल आपकी कुंडली में बहुत खास ग्रहों का मालिक होता है। आइए जानें इसके बारे में
मंगल ग्रह भौम भी कहा जाता है। इसलिए मंगल के दिन जो अमावस्या होती है, उसे भौमवती अमावस्या कहते हैं। मंगल पहले और आठवें घर को रूल करते हैं। इस ग्रह के पास जीवन और मृत्यु दोनों का अधिकार है। लग्न यानि शरीर को ऊर्जा का संचरण करना मंगल का काम है। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो 45 दिन कार्यकाल एक राशि में पूरा करते हैं। एक साल में करीब करीब 8 बार राशि बदलते हैं। ऐसे में एक साल इनका भ्रमण अधिक होता है। नए साल 2027 में मंगल 7 बार राशि बदल रहे हैं। आइए जानें मंगल को का किसके साथ खराब फल देता है।
मंगल किसके साथ खराब फल देता है?
ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय ने मंगल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मंगल बहुत खास ग्रह हैं, कोई भी क्रिया इस पृथ्वी पर इनके बिना अधूरी है। मंगल रक्त हैं, उत्तेजना है, वैवाहिक स्थिति, लेकिन मंगल ही सभी क्रियाओं में शामिल है। सेना, बड़े फैसले, साहस, जिम, स्पोर्ट्स है। सारे घरों में मंगल लाभ देता है, सिर्फ एक या दो घर में शुभ नहीं होता है। मंगल जब राहु के साथ होता है या शनि के साथ होता है, इसकी ताकत शुरू हो जाती है तो खराब परिणाम देता है। जब मंगल सूर्य के साथ होता है दाहकता अधिक हो जाती है और खराब परिणाम देता है। अगर किसी की कुंडली में पहले और सातवें घर में मंगल की स्थति होती है तो वैवाहिक स्थिति खराब होती है। मंगल अभी सूर्य के घर में बैठा है। नए साल के शुरू में भी सूर्य के घर में बैठा होगा।
मंगल नीच का हो तो क्या होता है?
मंगल साल 2027 में कई बार राशि बदलेंगे। मंगल के इस तरह राशि बदलने से कई राशियों के लिए अच्छे और बुरे योग बनेंगे। लेकिन यहां हम मंगल को लेकर सिर्फ ऊपरी बातें बताएंगे। मांगलिक दोष तक ही ज्योतिषी कारणों से आप जानते होंगे, लेकिन मंगल इससे कहीं अधिक है। मंगल सभी का मंगल करने वाला भी है। आठवें घर का स्वामी भी मंगल है तो अगर आपकी कुंडली में अगर मंगल सही होगा तो आप एनर्जी अच्छी होगी। अगर मंगल नीच का होगा, तो आपका आत्मविश्वास कम होगा। जिनकी कुंडली में नीच का मंगल होगा, वो लोग हेल्थ को लेकर, अपने शरीर को लेकर डरते हैं। कहीं ना कहीं मंगल खराब होता है
मंगल अगर उच्च का हो तो क्या फल देता है?
अगर मंगल उच्च के होते हैं तो ऐसा व्यक्ति ओवर आत्मविश्वास रखता है। 1,5, 9 स्थान में हो तो मंगल अच्छे और मजबूत हैं और आपको कुछ बड़ा करने की सोच रखेंगे। जूनून और जोश वाले कामों में मंगल अच्छा फल देता है।
साल 2027 में मंगल कब कब राशि बदलेंगे
2. 26 अप्रैल 2027: मंगल कर्क राशि से पुनः सिंह राशि में जाएंगे।
3. 5 जुलाई 2027 (या 4 जुलाई): मंगल सिंह राशि से कन्या राशि में जाएंगे।
4. 24 अगस्त 2027: मंगल कन्या राशि से तुला राशि में में जाएंगे।
5. 8 अक्टूबर 2027: मंगल तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाएंगे।
6. 18 नवंबर 2027: मंगल वृश्चिक राशि से धनु राशि में जाएंगे।
7. 27 दिसंबर 2027: मंगल धनु राशि से मकर राशि में जाएंगे।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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