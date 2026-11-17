अगले 32 दिन 3 राशियों की बढ़ेगी टेंशन, रहेगा मंगल-केतु का प्रभाव
Mangal Transit Mars Rashifal Ketu prabhav : मंगल और केतु की एनर्जी साथ देखने को मिलेगी, जो कुछ राशियों का स्ट्रेस बढ़ा सकती है। पंडित जी से जानें मघा नक्षत्र में मंगल के प्रवेश करने से किन राशियों का समय मुश्किल रहेगा।
Mangal Transit Mars Rashifal Ketu prabhav, मंगल-केतु का असर : ग्रहों के सेनापति कुछ राशियों की मुश्किलें बढ़ाने जा रहे हैं। इस समय मंगल ग्रह सिंह राशि में बैठे हुए हैं। मंगल ग्रह ब्लड, भाई, भूमि और एनर्जी के कारक माने जाते हैं। मंगल की चाल में बदलाव होना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से जीवन को प्रभावित करता है। मंगल ग्रह ने कुछ ही दिन पहले मघा नक्षत्र में गोचर किया है। मघा नक्षत्र के स्वामी ग्रह केतु माने गए हैं। मंगल का केतु के नक्षत्र में गोचर 19 दिसंबर की सुबह तक होगा। ऐसे में मंगल और केतु की एनर्जी साथ देखने को मिलेगी, जो कुछ राशियों का स्ट्रेस बढ़ा सकती है। आइए पंडित जी से जानते हैं केतु के मघा नक्षत्र में मंगल के प्रवेश करने से किन राशियों का समय मुश्किल भरा साबित हो सकता है-
अगले 32 दिन 3 राशियों की बढ़ेगी टेंशन, रहेगा मंगल-केतु का प्रभाव
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मघा नक्षत्र में मंगल का गोचर करना 3 राशि के जातकों का तनाव बढ़ा सकता है।
1- मिथुन राशि पर कैसा रहेगा मंगल- केतु का प्रभाव?
मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल- केतु का प्रभाव मुश्किलें बढ़ा सकता है। नेगेटिव फील कर सकते हैं। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। पार्टनर के साथ मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। जल्दबाजी में जरूरी डीसीजन लेने से बचना बेहतर है।
2- कन्या राशि पर कैसा रहेगा मंगल और केतु का प्रभाव?
कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल- केतु का प्रभाव शुभ नहीं माना जा रहा है। धन हानि होने की संभावना है। कुछ कन्या जातकों की सेहत पर भी असर हो सकता है। काम की अधिकता मन को परेशान कर सकती है।
3- मकर राशि पर कैसा रहेगा मंगल और केतु का प्रभाव?
मकर राशि के जातकों के लिए मंगल- केतु का प्रभाव लाभ देने वाला साबित नहीं होगा। आर्थिक स्थिति में बदलाव हो सकता है। करियर में कलीग्स के साथ बहस की स्थिति पैदा हो सकती है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से बचें। आर्थिक तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
मंगल और केतु के प्रभाव से कैसे बचें?
मंगल और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए विधिवत हनुमान चालीसा का पाठ करें। शिव जी की आराधना करें। कुत्ते को रोटी खिलाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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