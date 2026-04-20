सूर्य और मंगल की फिर से मई में बनने वाली है युति है, क्या होगा जब दोनों आएंगे साथ, किस राशि को धन लाभ
मंगल और सूर्य की युति और मंगल और शनि की युति दोनों ही खास होती हैं। इनके मेल के कारण कईराशियों को अच्छे और कई राशियों को दिक्कत होती है। आइए जानें इससे किन राशि के लोगों को लाभ होगा।
मंगल और सूर्य की युति और मंगल और शनि की युति दोनों ही खास होती हैं। इससे पहले मीन राशि में सूर्य, मंगल और शनि की युति बन रही थी, लेकिन अभी भी शनि और मंगल की युति बन रही है, अब मई में आपको एक बार फिर सूर्य और मंगल की युति का सामना करना पड़ सकता है। इनके मेल के कारण कईराशियों को अच्छे और कई राशियों को दिक्कत होती है। आइए जानें इससे किन राशि के लोगों को लाभ होगा। मई में किस राशि के लिए अच्छा और किस राशि के लिए दिक्कत वाला समय हो सकता है, यहां जानें
कब बनेगी सूर्य और मंगल की युति
मंगल 11 मई को मेष राशि में जाएंगे। आपको बता दें कि सूर्य अभी अपनी उच्च राशि मेष में हैं। वहीं मंगल अभी मीन राशि में विराजमान हैं। मंगल और सूर्य के कारण कई राशियों के लिए अच्छे योग बनेंगे।
इनकी युति से किस राशि केलोगों का लाभ होगा यहां पढ़ें
तुला राशि वालों को धन और वित्त संबंधी मामलों में लाभ हो सकता हैं, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कतें आपको परेशान कर सकती है। आपकी लवलाइफ डिस्टर्ब रहेगी। यहां सही करने के लिए आपको काम करना होगा।
सिंह राशि वालों के लिए साहस और जोश हाई रहेगा। आपके काम बनेंगे, वहीं आपके दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, आप उनसे हर हालत में जीत जाएंगे।
मेष राशि वालों को इससे धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। आपको आध्यात्म में मन लगेगा। इन दोनों की युति से आपका काम बनेगा, क्योंकि बुद्धि और साहस से आप सफलता पाएगें। आपको धन लाभ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जीवनसाथी से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं।
दोनों की युति का क्या होता है असर
सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि संबंधी ग्रह हैं , इन दोनों के कारण ही आपको एनर्जी डबल मिलती है, लेकिन यह एनर्जी सही जगह या गलत जगह यूज हो रही है, ये आपको देखना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य और मंगल की युति को समझना बहुत जरूरी है। अगर दोनों ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आपको अच्छा लाभ हो सकता है। आप साहस वाले फैसले लेंगे, सरकारी नौकरी में आपकी पुलिस और सेना में नौकरी लग सकती है। इन दोनों की युति कई राशि वालों को लाभ भी दिलाती है। लेकिन कुछ लोगों में इस युति के दौरान घमंड भी आता है, वहीं दूसरी तरफ आगे बढ़ने वाला और कॉन्फिडेंस से लबरेज रहता है। इन लोगों के दुश्मन बहुत अधिक देर तक नहीं टिकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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