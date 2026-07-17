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19 जुलाई को बनेगा मंगल-शनि योग, मेष समेत इन 3 राशियों को होगा लाभ, 3 राशियों को रहना होगा संभलकर

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Mangal Shani Yog 2026: 19 जुलाई को बनने वाला मंगल-शनि योग मेष, सिंह और धनु राशि के लोगों के लिए करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में शुभ अवसर लेकर आ सकता है। वहीं कर्क, तुला और मकर राशि के लोगों को खर्च, कामकाज और महत्वपूर्ण फैसलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

19 जुलाई को बनेगा मंगल-शनि योग, मेष समेत इन 3 राशियों को होगा लाभ, 3 राशियों को रहना होगा संभलकर

Mangal Shani Yog 2026: वैदिक ज्योतिष में मंगल और शनि को प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। जब ये दोनों ग्रह एक खास स्थिति में आते हैं तो इसका असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप से माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार 19 जुलाई को बनने वाला मंगल-शनि योग कुछ राशियों के लिए शुभ अवसर लेकर आ सकता है, जबकि कुछ राशि के लोगों को इस दौरान फैसले सोच-समझकर लेने की सलाह दी जाती है। नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है।

आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह योग लाभकारी माना जा रहा है और किन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए-

इन राशियों को मिल सकता है लाभ

मेष: करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है और आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। कुछ रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी या अच्छा मौका मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। किसी अच्छी खबर से मन खुश रहेगा। आत्मविश्वास के साथ किए गए काम में सफलता मिलने की संभावना है।

सिंह: मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी और कारोबार से जुड़ी नई संभावनाएं बन सकती हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। कारोबार करने वालों को भी फायदा होने के संकेत हैं। मेहनत का परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। पैसों की स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।

धनु: आय बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। लंबे समय से अटका कोई काम पूरा हो सकता है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी रहेगी। लंबे समय से रुका कोई काम पूरा होने की उम्मीद है। नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं।

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इन राशियों को बरतनी होगी सावधानी

कर्क: खर्च बढ़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। ऑफिस में काम का दबाव महसूस हो सकता है और छोटी-छोटी बातों पर तनाव भी बढ़ सकता है। किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से बचें।

तुला: कारोबार और पैसों के मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं। किसी भी विवाद से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए पैसों का इस्तेमाल सोच-समझकर करें।

मकर: काम का दबाव बढ़ सकता है। सेहत और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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