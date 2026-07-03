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मंगल गोचर: कल से इन 4 राशियों का बदलेगा समय, 23 जुलाई तक मिलेंगे शुभ फल

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Mangal rohini nakshatra gochar: ग्रहों के सेनापति मंगल अपने नक्षत्र में परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल के नक्षत्र परिवर्तन से कई राशियों का समय बदल सकता है और जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती हैं। पढ़ें मंगल नक्षत्र परिवर्तन का राशिफल।

मंगल गोचर: कल से इन 4 राशियों का बदलेगा समय, 23 जुलाई तक मिलेंगे शुभ फल

Mangal rohini nakshatra gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में मंगल के नक्षत्र परिवर्तन को अत्यंत प्रभावशाली घटना माना जाता है। 04 जुलाई 2026 को मंगल रोहिणी नक्षत्र में आएंगे और 22 जुलाई तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। मंगल को साहस, पराक्रम, ऊर्जा और रक्त का कारक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार, रोहिणी नक्षत्र में मंगल गोचर ग्रह के आक्रामक स्वभाव को शांत कर उसे दृढ़ और व्यावहारिक बनाता है। मंगल के रोहिणी नक्षत्र में गोचर को करियर में उन्नति, धन लाभ और स्थिरता के लिए शुभ माना जाता है। जब मंगल अपने नक्षत्र में परिवर्तन करते हैं, तो सभी 12 राशियों को प्रभावित करते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार मंगल के रोहिणी नक्षत्र में आने से चार राशियों को भाग्य का साथ मिलेगा और जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आइए जानते हैं कि मंगल गोचर से किन राशियों को मिलेंगे अच्छे फल।

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मंगल का रोहिणी नक्षत्र में गोचर: इन 4 राशियों का शुरू होगा गोल्डन पीरियड

1. मेष राशि-

मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। यह नक्षत्र गोचर आपके लिए सकारात्मक प्रभाव वाला सिद्ध हो सकता है। इस समय आपको करियर में अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी करने वाले कुछ लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

2. कर्क राशि-

कर्क राशि के लिए मंगल नक्षत्र गोचर से जीवन में खुशियों का आगमन होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। कार्यस्थल पर सीनियर आपके काम से प्रभावित होंगे और नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। अटके हुए धन की वापसी के योग बन रहे हैं। साहस में वृद्धि होगी। कार्यों में सफलता पाएंगे।

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3. सिंह राशि-

सिंह राशि के लिए मंगल नक्षत्र गोचर से सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। रोजी-रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं। आय में वृद्धि होगी। व्यापारिक विस्तार मिल सकता है। अपनों का साथ मिलेगा। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ की संभावना बन रही है।

4. वृश्चिक राशि-

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक स्थिरता प्रदान कर सकता है। निवेश के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। करियर में तरक्की के मार्ग खुलेंगे। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। भाग्यवश कुछ काम बनेंगे। पराक्रम रंग लाएगा।

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मंगल ग्रह मजबूत करने के उपाय-

  1. मंगल कृपा पाने के लिए मंगलवार का व्रत लाभकारी माना जाता है।
  2. मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।
  3. मंगलवार के दिन लाल वस्त्र धारण करना और दान-पुण्य करना भी लाभकारी माना जाता है।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
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