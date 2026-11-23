अगले 106 दिन 5 राशियों को खूब होगा लाभ, सूर्य के घर में मंगल
Mangal Rashifal Mars Transit in Leo : ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर इस समय सूर्य की सिंह राशि में हो रहा है। सूर्य के घर में मंगल के गोचर करने से कुछ राशियों को लाभकारी परिणाम मिल सकते हैं।
Mangal Rashifal Mars Transit : ग्रहों के सेनापति कुछ राशियों के लिए अच्छी खबर लेकर आने वाले हैं। मंगल ग्रह का गोचर इस समय सूर्य की राशि में हो रहा है। सूर्य के घर में मंगल का गोचर करना राशियों के जीवन पर भी अपना प्रभाव डालेगा। सिंह राशि में मंगल बैठे हुए हैं। सिंह राशि में मंगल के गोचर करने से मंगल के साथ- साथ सूर्य की एनर्जी का असर भी रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, सिंह राशि में मंगल का गोचर 9 मार्च, 2027 के दिन तक होगा। आइए पंडित जी से जानते हैं मंगल के सिंह राशि में गोचर करने से किन राशियों को लाभकारी परिणाम मिल सकते हैं।
अगले 106 दिन 5 राशियों को खूब होगा लाभ, सूर्य के घर में मंगल
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सिंह राशि में ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर करना 5 राशियों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है।
1- सिंह राशि वालों के लिए मंगल का गोचर क्या फल लाएगा?
सिंह राशि वालों के लिए मंगल का गोचर लाभदायक साबित हो सकता है। व्यापारियों को दोगुना लाभ मिल सकता है। इस राशि के लोगों का खूब मान- सम्मान बढ़ेगा। फाइनेंशियल तौर पर आप प्रॉफिट में रहेंगे।
2- मेष राशि वालों के लिए मंगल का गोचर क्या फल लाएगा?
मेष राशि वालों के लिए मंगल का गोचर शानदार साबित हो सकता है। बिजनेस करने वालों को कोई प्रॉफिटेबल डील मिल सकती है। धन वृद्धि होने की भी संभावना है। आपको सफलता मिलेगी।
3- धनु राशि वालों के लिए मंगल का गोचर क्या फल लाएगा?
धनु राशि वालों के लिए मंगल का गोचर फायदेमंद साबित हो सकता है। लोगों के परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। संतान से जुड़ी कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। इंकम में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
4- मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर क्या फल लाएगा?
मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर पॉजिटिव साबित हो सकता है। धन का आगमन भी होगा। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। मैरिड लाइफ में मधुरता बनी रहेगी।
5- वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का गोचर क्या फल लाएगा?
वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का गोचर शुभ साबित हो सकता है। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। पैसे कमाने के नए अवसर सामने आएंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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