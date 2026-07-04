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कल से इन 5 राशियों के अच्छे दिन शुरू, मंगल गोचर से होगा प्रॉफिट ही प्रॉफिट

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Mangal Rashifal Mars Transit 2026 : मंगल ग्रह एनर्जी, साहस, भूमि, और भाई के कारक माने जाते हैं। ग्रहों के सेनापति मंगल इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कल मंगल के नक्षत्र बदलने से कुछ राशियों का भाग्य बदलने वाला है। 

कल से इन 5 राशियों के अच्छे दिन शुरू, मंगल गोचर से होगा प्रॉफिट ही प्रॉफिट

Mangal Rashifal Mars Transit, मंगल राशिफल : मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। मंगल की चाल में बदलाव होने से सभी राशियों पर प्रभाव देखने को मिलता है। मंगल ग्रह एनर्जी, साहस, भूमि, और भाई के कारक माने जाते हैं। ग्रहों के सेनापति मंगल इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, मंगल कृत्तिका नक्षत्र में विराजमान हैं। जल्द ही चंद्रमा के नक्षत्र में मंगल ग्रह प्रवेश करेंगे। द्रिक पंचांग के अनुसार, 5 जुलाई 2026 के दिन रात में 12 बजकर 01 मिनट पर रोहिणी नक्षत्र में मंगल का गोचर होगा। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह चंद्रमा माने जाते हैं। चंद्र के नक्षत्र में मंगल का गोचर 24 जुलाई तक होगा। ग्रहों के सेनापति मंगल के नक्षत्र परिवर्तन करने से कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं मंगल का नक्षत्र गोचर किन राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है-

कल से इन 5 राशियों के अच्छे दिन शुरू, मंगल गोचर से होगा प्रॉफिट ही प्रॉफिट

किन राशियों को मंगल के गोचर करने से लाभ होगा?

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, चंद्र के रोहिणी नक्षत्र में मंगल के गोचर करने से मेष राशि, मीन राशि, कर्क राशि, धनु राशि और सिंह राशि को लाभ हो सकता है।

मंगल के गोचर से मेष राशि को होगा लाभ

मेष राशि को लाभ होगा क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में मंगल जा रहे हैं तो ये एक इंडायरेक्ट वे में अप्रत्यक्ष लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। धन आगमन के योग बन रहे हैं। आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। काम को लेकर आपकी तारीफ भी होगी।

मंगल का नक्षत्र परिवर्तन कर्क राशि के लिए रहेगा लाभकारी

कर्क राशि को विशेष लाभ होगा। आपका पूरा फोकस अपने काम पर रहेगा। आपको अपने पिता और गुरु का भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा माना जा रहा है।

धनु राशि के लिए मंगल का गोचर रहेगा शुभ

धनु राशि के जातकों आपको कोर्ट-कचहरी के मामले में जीत हासिल हो सकती है। आप अपनी प्रतिभा से सभी मुश्किलों को आसानी से पार कर लेंगे। काम पर आपका फोकस बना रहेगा।

मंगल के नक्षत्र गोचर से मीन राशि को मिलेगी अच्छी खबर

मीन राशि के जातकों कार्यक्षेत्र में आपकी मुश्किलें समाप्त होने लगेंगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है। आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेंगे।

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मंगल का नक्षत्र गोचर सिंह राशि के लिए लाएगा अच्छे दिन

सिंह राशि के जातकों आपको मंगल के गोचर करने से मान-सम्मान मिलेगा। धार्मिक गतिविधियों में भी मन लगेगा। व्यापार में आ रही दिक्कतें धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी। जीवनसाथी के साथ समय बिताना इस दौरान अच्छा रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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