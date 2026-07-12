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11 दिन में इन 5 राशियों को मिलेगी बड़ी सफलता, चंद्र के नक्षत्र में मंगल गोचर देगा फायदा

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Mangal Rashifal Mars Transit 2026 : मंगल की स्थिति अगर शुभ हो तो व्यक्ति के बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में मंगल का गोचर करना कुछ राशियों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है।

11 दिन में इन 5 राशियों को मिलेगी बड़ी सफलता, चंद्र के नक्षत्र में मंगल गोचर देगा फायदा

Mangal Rashifal Mars Transit 2026, मंगल गोचर राशिफल : ग्रहों के सेनापति मंगल की चाल का प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलता है। मंगल की स्थिति अगर शुभ हो तो व्यक्ति के बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। इस वक्त ग्रहों के सेनापति मंगल वृषभ राशि में और रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह चंद्रमा माने गए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, मंगल ग्रह चंद्र के रोहिणी नक्षत्र में 23 जुलाई 2026 तक विराजमान रहने वाले हैं। चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में मंगल का गोचर करना कुछ राशियों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। ये गोचर कुछ राशियों के लिए मुश्किल समय भी लेकर आ सकता है। इसके बाद मंगल का नक्षत्र परिवर्तन मृगशिरा नक्षत्र में होगा। मंगल का यह गोचर कुछ राशियों की किस्मत चमका सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं मंगल के शुभ प्रभाव से कौन सी राशियां मालामाल होने वाली हैं -

11 दिन में इन 5 राशियों को मिलेगी बड़ी सफलता, चंद्र के नक्षत्र में मंगल गोचर देगा फायदा

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मंगल का चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में गोचर करना सिंह राशि, मेष राशि, धनु राशि, कर्क राशि, और मीन राशि के जातकों के लिए बेहद उत्तम माना जा रहा है।

सिंह राशि

मंगल का चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में गोचर करना सिंह राशि के जातकों के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। व्यापार से जुड़ी योजनाएं अपना कमाल दिखाएंगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने बॉस और सहयोगियों का साथ मिलेगा।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में गोचर करना पॉजिटिव माना जा रहा है। समाज में नाम और काम दोनों मान-सम्मान बटोरेंगे। व्यापार में धन लाभ होने की संभावना है।

धनु राशि

मंगल का चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में गोचर करना धनु राशि के जातकों के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा।

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में गोचर करना पॉजिटिव माना जा रहा है। रुके हुए कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं।

मीन राशि

मंगल का चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में गोचर करना मीन राशि के जातकों के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। कार्यक्षेत्र में आ रही मुश्किलें खुद ब खुद खत्म होने लगेंगी। वहीं, वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

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