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सावन में मंगल गोचर करेगा कमाल ही कमाल, इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Mangal Rashifal Mars Transit 2026 : सावन की शुरुआत में मंगल ने मिथुन राशि में प्रवेश किया है। अब दोबारा मंगल अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। मंगल का गोचर इस सावन कुछ राशियों को मालामाल बना सकता है। 

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सावन में मंगल गोचर राशिफल

Mangal Rashifal Mars Transit 2026, मंगल गोचर राशिफल : सावन में मंगल की चाल का खास असर रहेगा। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। मंगल जब भी चाल में बदलाव करते हैं मेष से लेकर मीन राशि में प्रभाव डालते हैं। सावन की शुरुआत में मंगल ने मिथुन राशि में प्रवेश किया है। अब दोबारा मंगल अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। 2 अगस्त के दिन मंगल ने मिथुन राशि में प्रवेश किया है। ग्रहों के सेनापति मंगल का सावन में दो बार गोचर करना कुछ राशियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जल्द ही मंगल ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 12 अगस्त 2026 के दिन मृगशिरा नक्षत्र से आर्द्रा नक्षत्र में मंगल प्रवेश करेंगे। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी ग्रह राहु माने जाते हैं। राहु के नक्षत्र में मंगल का गोचर 2 सितंबर की सुबह तक होगा। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं सावन में मंगल का गोचर किन राशियों के लिए खुशखबरी ला सकता है -

सावन में मंगल गोचर करेगा कमाल ही कमाल, इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत

मिथुन राशि में राहु का गोचर करना किन राशियों के लिए लाभकारी रहेगा?

एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, बुध की मिथुन राशि में राहु का गोचर कुछ राशियों के लिए अच्छे दिन ला सकता है। मिथुन राशि में ग्रहों के सेनापति मंगल के विराजमान रहने से मेष राशि, धनु राशि, मकर राशि, और सिंह राशि के लिए समय शुभ माना जारहा है।

राहु के आर्द्रा नक्षत्र में राहु का गोचर करना किन राशियों के लिए अच्छी खबर ला सकता है ?

एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, राहु के आर्द्रा नक्षत्र में राहु का गोचर करना कुछ राशियों को शुभ रिजल्ट संभव तौर पर दे सकता है। इस गोचर से मकर राशि और कन्या राशि के लिए लाभ के संकेत दिख रहे हैं। तुला राशि वालों को आंशिक रूप से लाभ हो सकता है। कन्या राशि वालों को राजनीतिक या अगर रुपये-पैसे फंसे हो तो निकालने में मदद मिल सकती है।

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मंगल गोचर के दौरान क्या करें?

मंगल गोचर का प्रभाव बढ़ाने के लिए बॉडी को एक्टिव रखें। आलस्य से बचें। हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना उत्तम रहेगा। मंगल ग्रह को मजबूत बनाने के लिए लाल रंग की वस्तु दान में दे सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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