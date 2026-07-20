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4 दिन बाद से इन 3 राशियों के शानदार दिन शुरू, 20 दिन तक मंगल गोचर देगा लाभ

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Mangal Rashifal Mars Transit 2026 Mangal Gochar : ग्रहों के सेनापति मंगल रोहिणी नक्षत्र से निकलकर मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल चाल बदलकर कुछ राशि के जातकों का भाग्य चमका सकते हैं -

4 दिन बाद से इन 3 राशियों के शानदार दिन शुरू, 20 दिन तक मंगल गोचर देगा लाभ

Mangal Rashifal Mars Transit 2026, मंगल नक्षत्र गोचर राशिफल : मंगल को ग्रहों का सेनापति माना जाता है। मंगल हर महीने नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। मंगल का गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ फलदायक हो सकता है तो कुछ के लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है। इस समय मंगल वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, ग्रहों के सेनापति मंगल रोहिणी नक्षत्र से निकलकर मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल माने जाते हैं। 24 जुलाई 2026 के दिन मंगल स्वयं के नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं मंगल चाल बदलकर किन राशियों का भाग्य चमका सकते हैं-

एस्ट्रोलॉजर पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मंगल का स्वयं के नक्षत्र मृगशिरा में प्रवेश करने पर तीन राशियों के लिए समय लाभदायक साबित होगा। मंगल का ये गोचर मेष राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि के लिए अच्छा समय लेकर आएगा।

4 दिन बाद से इन 3 राशियों के शानदार दिन शुरू, 20 दिन तक मंगल गोचर देगा लाभ

मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का नक्षत्र परिवर्तन कैसा साबित होगा?

मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करना लाभकारी साबित हो सकता है। जीवन में कुछ नए बदलाव हो सकते हैं, जो काफी पॉजिटिव रहने वाले हैं। करियर में आपको कई ऐसे मौके मिल सकते हैं, जो आपकी ग्रोथ में मदद करेंगे। आपका संतान पक्ष भी मजबूत रहने वाला है। बिजनेस वालों को धन के मामले में कोई शुभ समाचार मिलेगा।

कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का नक्षत्र परिवर्तन कैसा साबित होगा?

कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करना फायदेमंद साबित हो सकता है। परिवार और जीवनसाथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। बिजनेस कर रहे लोगों की आर्थिक दिक्कतें दूर होंगी। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है।

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वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का नक्षत्र परिवर्तन कैसा साबित होगा?

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करना शुभ साबित हो सकता है। आपके जीवन में चल रही समस्याएं इस खत्म हो जाएंगी। कहीं घूमने का भी प्लान बन सकता है। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। जीवनसाथी का साथ आपको मिलेगा। पारिवारिक समस्या धीरे-धीरे खत्म होने लगेगी।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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