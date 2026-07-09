मंगल अपने ही नक्षत्र में करेंगे गोचर,किन राशियों के लिए वरदान साबित होगा
Mangal rashifal mangal gochar 2026 : ज्योतिष में मंगल का गोचर बहुत खास माना जाता है। अगले महीने मंगल बुध की राशि मिथुन में जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले अपने ही नक्षत्र में इनका गोचर हो रहा है। इसका किन राशियों को लाभ होगा
Mangal rashifal mangal gochar 2026 : ज्योतिष में मंगल का गोचर बहुत खास माना जाता है। अभी जुलाई में मंगल का नक्षत्र गोचर होगा और अगले महीने मंगल बुध की राशि मिथुन में जा रहे हैं। मंगल के दोनों परिवर्तन बहुत खास हैं, क्योंकि इससे कई राशियों के लिए अच्छे योग बनेंगे। आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। कई राशियों के लिए मंगल नक्षत्र गोचर वरदान साबित होगा। इसको लेकर हमने ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय से बात की। उन्होंने बताया कि आने वाली 24 जलाई को मंगल अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं। मंगल का अपने नक्षत्र में जाना कई राशियों के लिए अच्छे योग लेकर आएगा। मंगल मृगशिरा नक्षत्र में जा रहे हैं, जिसका स्वामी मंगल है। यहां आप इससे जुड़े राशियों पर लाभ जान सकते हैं?
क्या है मंगल का गोचर
ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार मंगल का अपने नक्षत्र में जाना बहुत ही शुभ है। इसमें थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति में ध्यान देने की जरूरत है। ये काल पुरुष की पहली राशि का मालिक है, अपने नक्षत्र में जा रहे हैं, तो धन की स्थिति अच्छी करेगा। इसकी प्लेसमेंट इस समय बहुत अच्छी है, बौद्धिक से लेकर फिजिकल और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यह बहुत अच्छा है। मंगल का यह नक्षत्र गोचर कई राशियों के लिए एनर्जी बढ़ाने वाला साबित होगा। लेकिन सिर्फ 3 राशियां ही इससे साफ तौर पर लाभ पा रही हैं। आपको बता दें कि मृगशिरा पांचवां नक्षत्र है और वृषभ और मिथुन राशि का नक्षत्र है।
मंगल का गोचर किन राशियों के लिए वरदान साबित होगा?
ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार राशियों में मेष राशि के लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ में आपकी सुधार होगा। धन की स्थिति अच्छी होगी। आर्थिक तौर पर आपके काम बनेंगे और इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। प्रेम और आय की स्थिति में बहुत सुधार होगा, अगर जीवनसाथी से मनमुटाव है तो कम हो सकता है। हर ग्रह गोचर यहां पढ़ें
वृश्चिक राशि के लिए नौकरी में खास लाभ देगा, आपका प्रमोशन होने के भी योग हैं, या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मेष, कर्क और वृश्चिक के लिए वरदान साबित होगा। बाकी सभी राशियों के लिए भी नुकसान वाला नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। अपनी एनर्जी का अच्छे काम में इस्तेमाल करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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