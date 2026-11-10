74 दिनों तक 12 राशियों के लिए क्या भविष्यवाणी, मंगल और गुरु सिंह राशि में मिलेंगे
mangal guru yuti: मंगल और गुरु की युति 12 नवंबर से बनने वाली है, इन दोनों की युति का असर 12 राशियों पर क्या असर करेगा, यहां पढ़ें।
गुरु और मंगल दोनों की युति दो दिन बाद बनने वाली है। गुरु 31 अक्टूबर को सिंह राशि में आए थे, इस राशि में पहले से केतु विराजमान थे, केतु के विराजमान होने के कारण थोड़ी नेगेटिविटी तो थी, लेकिन अब मंगल भी इस राशि में आने वाला है। मंगल 12 नवंबर को इस राशि में आएंगे। मंगल सिंह राशि में 117 दिन तक रहेंगे। अब मंगल और गुरु की युति बनने वाली है। इसमें केतु भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि मंगल इस राशि में लंबे समय के लिए 9 मार्च 2027 तक रहेंगे, लेकिन गुरु जल्दी इस राशि से निकल जाएंगे। गुरु इस राशि से 25 जनवरी 2027 तक रहेंगे। ऐसे में 12 नवंबर से 25 जनवरी 2027 तक 74 दिनों के लिए इन दोनों ग्रहों की युति बनी रहेगी।
मंगल और गुरु की युति का क्या असर होता है?
चंद्रमा और मंगल दोनों मित्र ग्रह कहे जाते हैं। लेकिन इन दोनों की राशि में अगर ये आ जाते हैं तो नीच के कहलाते हैं। जब ग्रह एक ही ग्रह में एक ही भाव में होते हैं तो युति कहलाती है। अगर दोनों एक ही नक्षत्र में होते हैं तो इसे भी युति कहते हैं। ये केंद्र में हैं या त्रिकोण में हैं तो अच्छा योग देते हैं। इन दोनों की युति आपको पावरफुल बनाता है। मंगल और गुर को पर्सनेल्टी के मामले में अच्छा बनाएगा। गुरु और मंगल की युति प्रशासनिक तौर पर अच्छे होगें। इन दोनों के ग्रहों के साथ राहु को भी देखा जाता है। गुरु एक सलाहकार की तरह कार्य करता है और मंगल एग्रेशन दिखाता है और जल्दी काम कराता है। यह कई लोगों की मैरिड लाइफ में भी असर लाता है। गुरु मंगल की युति शुक्र के साथ समस्या देती है, लेकिन यह एक अच्छा योग है, बस शुक्र के साथ दिक्कत देता है।
मेष से सिंह राशि तक क्या असर
मेष - शुभ-अशुभ दोनों प्रभाव। शनि की साढ़ेसाती पर लगाम। बड़ा आर्थिक लाभ। खर्च की अधिकता। वृष -घरेलू सुख सामग्री। चल-अचल संपत्ति बढ़ेगी। तरक्की। आर्थिक लाभ। अतिरिक्त प्रभार। धैर्य से काम लें। मिथुन - भाग्य का साथ। रुके कार्य बनेंगे। मान-सम्मान। तरक्की। घर में मांगलिक कार्य। नई खरीदारी। कर्क -आर्थिक लाभ। नई नौकरी। परिवार में मांगलिक कार्य। कुछ पुरानी आर्थिक समस्या का समाधान संभव। सिंह -नए संबंध-संपर्क बनेंगे। आमदनी के कुछ नए स्रोत की प्राप्ति। स्वास्थ्य समस्या। दुर्घटना संभावित। नई खरीदारी। अच्छे कार्य की वाहवाही। उग्रता बढ़ेगी।
कन्या से वृश्चिक तक क्या असर
कन्या - खर्च की अधिकता। पारिवारिक जीवन एवं साझेदारी में विवाद। नए कार्य में पूंजी निवेश। तुला -अधिकांश कार्यों में सफलता। बड़े भाई-बहनों से लाभ। आर्थिक तरक्की। कुछ पुरानी समस्या का समाधान। वृश्चिक - भौतिक सुख-सामग्री, चल-अचल संपत्ति की खरीदारी। लाभकारी परिवर्तन। तरक्की। अधिकांश कार्य में सफलता। नई जिम्मेदारी मिलेगी।
धनु से मीन तक कैसा रिजल्ट
धनु - पराक्रम बढ़ेगा। रुके कार्य भाग्य के साथ से बनेंगे। छोटे भाई-बहनों से संबंधित शुभ समाचार। कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य में आखिरी मौके पर बाधा आएगी। मकर - संघर्षपूर्ण सफलता। स्वास्थ्य संबंध में अस्थिरता। स्वयं/घर के किसी सदस्य का डॉक्टर/अस्पताल का चक्कर। कार्यों में संघर्ष। कुछ नए संबंध-संपर्क बनेंगे। कुंभ -परिवार में मांगलिक कार्य। नई खरीदारी। कुछ रुके कार्य बनेंगे। विवादित एवं लेनदेन संबंधी कार्यों में सफलता। पत्नी को स्वास्थ्य बाधा। धैर्य से काम लें। मीन - तरक्की। पुरानी स्वास्थ्य समस्या का समाधान। संतान पक्ष से शुभ समाचार। परिवार में मांगलिक कार्य।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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