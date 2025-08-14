Mangal rashi parivartan tula rashi mein horoscope mars transit in libra lucky zodiac signs rashifal 13 सितंबर से इन 3 राशियों के भाग्य में होगा बदलाव, मंगल का तुला गोचर करेगा कमाल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
धर्म न्यूज़

13 सितंबर से इन 3 राशियों के भाग्य में होगा बदलाव, मंगल का तुला गोचर करेगा कमाल

Mangal Gochar: मंगल सितंबर में तुला राशि में गोचर करेंगे। मंगल के तुला गोचर से कुछ राशियों का अच्छा समय आएगा। जानें किन राशियों को मंगल गोचर से होगा लाभ।

Saumya Tiwari, Thu, 14 Aug 2025 07:51 AM
Mangal Rashi Parivartan 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मंगल को भूमि, ऊर्जा, शक्ति व साहस आदि का कारक माना गया है। मंगल एक निश्चित समय में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। 13 सितंबर को मंगल तुला राशि में गोचर करेंगे और 26 अक्तूबर तक इसी राशि में रहेंगे। मंगल के तुला गोचर से कुछ राशियों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इस समय कुछ भाग्यशाली राशियों को करियर, वित्त व व्यवसाय में अच्छे परिणाम मिलेंगे। जानें मंगल का तुला गोचर किन राशियों के लिए रहेगा शुभ।

1. कन्या राशि- मंगल का राशि परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस अवधि में आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां या भूमिका निभाने का मौका मिल सकता है। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है।

2. तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए मंगल गोचर अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपके आत्मविश्वास में मजबूती आएगी। पराक्रम रंग लाएगा और आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन पहले से बेहतर होगा। नौकरी पेशा में उन्नति के संकेत हैं। नौकरी की तलाश करने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है।

3. मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए मंगल का तुला गोचर अच्छा रहेगा। इस समय आपको अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। कार्यस्थल पर सीनियर्स आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं, जिसका प्रभाव अप्रजेल पर पड़ेगा। व्यापारियों को आर्थिक लाभ के संकेत हैं। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी संभव है। आर्थिक रूप से स्थिति बेहतर रहने वाली है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

