9 मार्च 2027 तक 8 राशियों का बुलंद रहेगा भाग्य का सितारा, मंगल गोचर बदलेगा समय

Mangal Gochar 2026: मंगल सूर्य की सिंह राशि में आ गए हैं। सिंह राशि में आने से मंगल कई राशियों के लिए आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। जानें मंगल गोचर की भाग्यशाली राशियां।

Mangal Gochar 2026: साहस, आत्मा और ऊर्जा के कारक मंगल सिंह राशि में 12 नवंबर 2026 को प्रवेश कर गए हैं और 9 मार्च 2027 तक इसी राशि में रहेंगे। मंगल के सूर्य राशि परिवर्तन को अत्यंत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सिंह राशि में केतु और गुरु पहले से विराजमान हैं, इसलिए सिंह राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। केतु औऱ मंगल की युति 5 दिसंबर 2026 तक बनी रहेगी। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मंगल गोचर का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर डालता है। मंगल का यह गोचर कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। इस समय इन 8 राशियों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे अटके हुए कार्य भी संपन्न होंगे। जानें मंगल राशि परिवर्तन की शुभ राशियां।

मेष राशि: मेष राशि वालों के लिए मंगल गोचर राहत प्रदान करने वाला है। आपके राशि स्वामी मंगल आपके लिए अभी तक नीच के थे। खुशियों आ आगमन होगा। धन लाभ होगा। काम-कारोबार में सफलता मिलेगी। मंगल-गुरु और केतु पंचम भाव में विराजमान हैं। यह आपके स्वास्थ्य, कामकाज, कारोबार और मान-प्रतिष्ठा के लिए अच्छे रहने वाले हैं। व्यापारियों और राजनेताओं को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस समय आपकी राशि पर साढ़ेसाती चल रही है, लेकिन इस गोचर से आपको विशेष लाभ होगा। शनि संबंधित चीजों जैसे काले वस्त्र, काली उड़द और लोहा आदि का दान करने से खर्च की अधिकता में कमी आएगी।

मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों को मंगल के प्रभाव से भाग्य का साथ मिलेगा। कार्यों में सफलता मिलेगी। सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी। आप जिस कार्य को करना चाहते हैं, उसमें सफलता हासिल करेंगे। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। धन आगमन के नए स्रोत बनेंगे।

कर्क राशि: कर्क राशि वालों को मंगल गोचर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लाभ प्राप्त होगा। राजनीतिक लाभ होगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। कामकाज की परेशानी खत्म होगी। अगर आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, तो अच्छा समय है। काम-कारोबार के लिए अच्छा समय रहेगा। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। शिक्षा-परीक्षा के लिए यह समय बहुत लाभकारी साबित होगा। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। हालांकि 5 दिसंबर तक मंगल-केतु की युति रहेगी इसलिए वाणी पर संयम रखें और सोच-समझकर शब्दों का चयन करें।

सिंह राशि: सिंह राशि वालों को मंगल गोचर के प्रभाव से जबरदस्त ऊर्जा की प्राप्ति होगी। खेल या राजनीति से जुड़े क्षेत्रों में विशेष लाभ मिलेगा। पद प्रतिष्ठा और मान-सम्मान प्राप्त होगा। लग्न के गुरु हैं इसलिए कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। हालांकि कभी-कभी मन में डर और चिंता सता सकती है। बजरंगबली को प्रणाम करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से उत्तम फल प्राप्त होंगे। इस समय आपको धन-धान्य में वृद्धि मिलेगी। सुखों में वृद्धि होगी। कार्य पूर्ण होंगे। 5 दिसंबर तक मंगल-केतु युति के कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ा सतर्क रहें। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लें। गुस्सा आपको नुकसान करा सकता है।

तुला राशि: तुला राशि के लिए मंगल पूरे साल लाभ स्थान में रहेंगे। केतु 5 दिसंबर तक लाभ स्थान में और गुरु भी पूरे वर्ष लाभ स्थान में रहेंगे। इस समय आपके सुख-साधन में वृद्धि होगी। मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धन की स्थिति में जबरदस्त उछाल आएगा। जीवनसाथी को भी तरक्की प्राप्त होगी। व्यावसायिक उन्नति मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन या पदोन्नति मिल सकती है।

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल गोचर लाभकारी रहेगा। नौकरी और व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। नई शुरुआत के लिए अच्छा समय है। धन-धान्य में वृद्धि होगी। विदेश से लाभ होता नजर आ रहा है। राजनेता, खिलाड़ी और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

धनु राशि: धनु राशि पर शनि की ढैय्या है और मंगल नीच के हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर हैं। यहां मंगल उनका साथ दे रहे हैं। यह समय आपके भाग्य को मजबूत करेगा। संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी। धर्म-कर्म से जुड़े लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आपकी ख्याति दूर-दूर तक फैल सकती है। अविवाहित जातकों के लिए योग्य विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। धन की स्थिति मजबूत होगी।

कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर धन लाभ प्रदान कर रहा है। करियर में नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए अच्छा समय है। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। कारोबार में मुनाफा होने के संकेत हैं।