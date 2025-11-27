Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़mangal rashi parivartan dhanu rashi mein mars transit in sagiittarius horoscope rashifal
धनु राशि में मंगल के प्रवेश से इन राशियों को होगा लाभ

धनु राशि में मंगल के प्रवेश से इन राशियों को होगा लाभ

संक्षेप:

ज्योतिषशास्त्र में मंगल को विशेष स्थान प्राप्त है। मंगल ग्रह को सभी ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को ऊर्जा, भाई, भूमि, शक्ति, साहस, पराक्रम, शौर्य का कारक ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को मेष और वृश्चिक राशि का स्वामित्व प्राप्त है। यह मकर राशि में उच्च होता है, जबकि कर्क इसकी नीच राशि है।

Thu, 27 Nov 2025 11:03 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ज्योतिषशास्त्र में मंगल को विशेष स्थान प्राप्त है। मंगल ग्रह को सभी ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को ऊर्जा, भाई, भूमि, शक्ति, साहस, पराक्रम, शौर्य का कारक ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को मेष और वृश्चिक राशि का स्वामित्व प्राप्त है। यह मकर राशि में उच्च होता है, जबकि कर्क इसकी नीच राशि है। 7 दिसंबर को मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन मंगल वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के राशि परिवर्तन से कुछ राशि वालों का भाग्योदय होगा। इन राशि वालों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आइए जानते हैं, मंगल के राशि परिवर्तन से किन राशियों को होगा लाभ ही लाभ-

मेष राशि- धनु राशि में मंगल का प्रवेश मेष जातकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। करियर में तेजी से प्रगति होगी और किसी बड़े मौके का लाभ मिल सकता है। नौकरी बदलने या प्रमोशन की संभावनाएं मजबूत होंगी। स्टूडेंट्स का प्रदर्शन बेहतर रहेगा, खासकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी। कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में भी राहत मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, यह समय मेष वालों के लिए जीत, आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ाने वाला रहेगा।

सिंह राशि- सिंह राशि के लिए यह गोचर सम्मान, तरक्की और पहचान दिलाने वाला है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, पद में वृद्धि या नए अवसर मिल सकते हैं। बिजनेस करने वालों को बड़े ऑर्डर और लाभ की उम्मीद रहेगी। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी नेतृत्व क्षमता का असर साफ दिखेगा। राजनीति, मीडिया या प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे वो अब गति पकड़ेंगे। कुल मिलाकर, सिंह राशि के लिए यह समय सफलता और प्रभाव बढ़ाने वाला होगा।

धनु राशि- मंगल का गोचर सीधे आपकी ही राशि में होने से ऊर्जा और आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़त होगी। यह समय नए काम शुरू करने, बड़े फैसले लेने और रुके हुए काम पूरे करने के लिए एकदम सही है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। सेहत, फिटनेस और मानसिक शक्ति बढ़ेगी। जो लोग नई नौकरी, नया बिजनेस या नई दिशा की तलाश में हैं, उन्हें मनचाहा अवसर मिलेगा। यह समय धनु राशि वालों के लिए गति, प्रगति और नए अवसर लेकर आता है।

मकर राशि- मकर राशि के लोगों के लिए मंगल का धनु में जाना आर्थिक मामलों में मजबूती लाता है। अचानक धन लाभ, पुरानी रकम वापस मिलना या बड़े स्तर पर आर्थिक फायदा होने की संभावना है। करियर और बिजनेस में अच्छे अवसर मिलेंगे, खासकर उन लोगों को जो विदेश से जुड़े काम करते हैं। पुराने कर्ज निपटाने और वित्तीय स्थिरता वापस लाने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और रुका हुआ काम तेजी से आगे बढ़ेगा। यह समय मकर राशि वालों के लिए आर्थिक ग्रोथ और सकारात्मक बदलाव का है।

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर जीवन में गति, संतुलन और नए मौके लेकर आता है। करियर में बदलाव, नौकरी में प्रमोशन या बेहतर जॉब ऑफर मिलने की संभावना है। छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अच्छे परिणाम मिलेंगे। परिवार में खुशी के मौके बढ़ेंगे और प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। निवेश से लाभ होने के योग हैं। कुल मिलाकर, मीन राशि के लिए यह समय सफलता, प्रगति और भावनात्मक संतुलन का रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

