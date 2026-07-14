2 अगस्त से इन 4 राशियों को फूंक-फूंक कर रखना होगा कदम, परम शत्रु की राशि में आ रहे मंगल
Mars Transit in Gemini August 2026: अगस्त में ग्रहों के सेनापति मंगल अपने परम शत्रु की राशि में गोचर करने वाले हैं। शत्रु राशि में मंगल के आने से कई राशियों को अशुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं कि मंगल गोचर किन राशियों के लिए रहेगा अशुभ।
Mangal Rashi Parivartan 2026 August: ग्रहों के सेनापति मंगल अपने परम शत्रु बुध की मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। मंगल का मिथुन गोचर 2 अगस्त 2026 को होगा और इस राशि में 18 सितंबर 2026 तक रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस, पराक्रम और आक्रामकता का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि और संचार का कारक हैं। बुध और मंगल के बीच परम शत्रुता का भाव है। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। इस तरह से अपनी शत्रु राशि मिथुन में मंगल का गोचर कई राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इस गोचर के प्रभाव से ऊर्जा और बौद्धिक क्षमता के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है और निर्णय लेने में मुश्किलें आ सकती हैं। आइए जानते हैं कि मंगल का मिथुन गोचर किन राशियों के लिए अच्छा नहीं रहेगा।
मंगल का मिथुन गोचर: इन 4 राशियों की बढ़ेगी टेंशन
कर्क राशि-
मंगल के मिथुन राशि में आने से कर्क राशि वालों को घबराहट, बेचैनी और अज्ञात भय सता सकता है। इस समय आपमें निराशा का भाव रहेगा। क्रोध या गुस्से पर नियंत्रण रखें। कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अनाप-शनाप खर्च होंगे, जिससे आर्थिक बजट हिल सकता है। ऑफिस की राजनीति से बचें और वाद-विवाद से दूरी बनाकर रखें।
उपाय- गरीब या जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र और धन का सामर्थ्यनुसार दान करें।
वृश्चिक राशि-
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इस समय आपके शत्रु हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। धन की स्थिति को नियंत्रण में लाना मुश्किल होगा। बचत के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। मन अशांत रहेगा और खर्च की अधिकता मानसिक तनाव ला सकती है। इस समय आप अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर नहीं कर पाएंगे। रिश्तों में उतार-चढ़ाव आएगा।
उपाय- प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी की उपासना करें और उनके सामने घी का दीपक जलाएं।
धनु राशि-
धनु राशि वालों को प्रेम-संबंधों में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस समय अविवाहित जातक किसी साथ की ओर आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान पहुंचाएगा। इस समय काम का दबाव महसूस हो सकता है। ओवर कमिटमेंट से बचना चाहिए। कानूनी पचड़ों में पड़ सकते हैं, इसलिए वाद-विवाद या किसी भी तरह की बहस से दूर रहना अच्छा रहेगा।
उपाय- बुधवार को मीठी वस्तु का दान करना लाभकारी रहेगा।
मीन राशि-
मंगल का मिथुन गोचर मीन राशि वालों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इस समय आप रिश्तों के जाल में उलझे हुए नजर आ सकते हैं। आपकी वाणी प्रभावित हो सकती है, इसलिए अपने शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करें। प्रोफेशनल लाइफ में परेशानियां आएंगी। सरकारी तंत्र से मुश्किलें आ सकती हैं। उच्चाधिकारियों के साथ विवाद या बहस से बचें, वरना करियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, इसलिए किसी भी बात को बहुत ज्यादा सोचने से बचें। धन की अधिकता रहेगी। वाहन, परिवार के आराम में खर्च करना पड़ सकता है।
उपाय- गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति का पूजन करें और पीली वस्तुओं का दान करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान