Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शत्रु राशि में आ रहे मंगल, 2 अगस्त से इन 4 राशियों की बढ़ाएंगे टेंशन, डेढ़ महीने रहें सावधान

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Mars Transit in Gemini: अगस्त में ग्रहों के सेनापति मंगल बुध की मिथुन राशि में आ रहे हैं। मंगल के मिथुन राशि में आने का कुछ राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जानें मंगल गोचर से किन राशियों के लोग रहें सावधान।

mangal gochar 2 august 2026
मंगल राशि परिवर्तन मिथुन राशि में

Mangal Gochar 2 August 2026: अगस्त की शुरुआत में मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल इस समय वृषभ राशि में हैं और 2 अगस्त 2026, रविवार को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मंगल और बुध के बीच शत्रुता का भाव माना जाता है। मंगल का अपने शत्रु बुध की मिथुन राशि में गोचर करने से कुछ राशियों को अशुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। मंगल करीब 46 दिन यानी 18 सितंबर 2026 तक मिथुन राशि में रहेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मंगल ऊर्जा के कारक हैं जबकि बुध बुद्धि और संचार का कारक है। जब मंगल बुध की राशि में आते हैं तो आक्रामकता बढ़ जाती है। इस दौरान कुछ राशियों को अच्छे परिणाम मिलते हैं, जबकि कुछ राशियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं कि 2 अगस्त को मंगल गोचर से किन 4 राशियों के लोग रहें सतर्क।

ये भी पढ़ें:परम मित्र की राशि में आ रहे शुक्र, 1 अगस्त से 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

1. कर्क राशि-

कर्क राशि वालों को मंगल गोचर से शारीरिक कष्टों का दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय सिरदर्द, अज्ञात भय और घबराहट और बेचैनी हो सकती है। मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है, कर्ज की स्थिति आ सकती है। इसलिए बेकार के खर्च से बचें और आर्थिक बजट बनाकर चलें। ऑफिस में किसी भी तरह के वाद-विवाद से दूर रहें।

2. वृश्चिक राशि-

वृश्चिक राशि के लिए यह समय प्रतिकूल साबित हो सकता है। इस समय आप शत्रुओं से परेशान हो सकते हैं। आर्थिक रूप से परेशानियां घेर सकती हैं। अनाप-शनाप खर्च होने से आपका आर्थिक बजट हिल सकता है। निवेश के लिए समय अच्छा नहीं है, इसलिए धन से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से बचें। किसी नए काम की शुरुआत के लिए विचार कर रहे हैं, तो फिलहाल के लिए टाल दें। रिश्तों में उतार-चढ़ाव या पारिवारिक दिक्कतें सामने आ सकती हैं।

3. मीन राशि-

मीन राशि के लिए यह समय अच्छा नहीं कहा जाएगा। इस समय आप रिश्तों में उलझ सकते हैं। अपने शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करें, वरना किसी अपने को ठेस पहुंच सकती है। ऑफिस में उच्चाधिकारियों के साथ विवाद न करें। बेवजह की चीजों पर धन खर्च कर सकते हैं जो उस समय काम की लगेंगी, लेकिन बाद में काम नहीं आएंगी। परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में परेशानियां सकती हैं। लेन-देन से जुड़े मामलों में खास सावधानी बरतनी होगी।

ये भी पढ़ें:27 जुलाई को जिस राशि में शनि होंगे वक्री, उस राशि पर क्या पड़ेगा प्रभाव? जानें

4. मिथुन राशि-

मंगल का गोचर आपकी राशि में ही हो रहा है। मिथुन राशि को मंगल की शत्रु राशि माना गया है। इस समय आपके साहस और आत्मविश्वास में कमी आएगी। निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकती है, इस समय फैसले लेने में दिक्कतें आ सकती हैं। क्रोध में वृद्धि या वाणी अनियंत्रित हो सकती है। इस समय रक्तचाप बढ़ सकता है। परिवार या मित्रों के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:सूर्य के प्रभाव में आ रहे शुक्र, 29 जुलाई से इन 4 राशियों का बदलेगा समय
Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Mangal gochar
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने