सूर्य ग्रहण के दिन राहु के नक्षत्र में आ रहे मंगल, 12 अगस्त से 3 राशियों का बदलेंगे समय
Mangal nakshatra gochar 2026: मंगल गोचर को ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। साल के दूसरे और आखिरी सूर्य ग्रहण के दिन मंगल अपने नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल का नक्षत्र परिवर्तन तीन राशियों के लिए अच्छा रहेगा।
Mangal nakshatra transit 2026: साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के दिन मंगल नक्षत्र गोचर करेंगे। 12 अगस्त 2026 को मंगल आर्द्रा नक्षत्र में आएंगे और 2 सितंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। राहु के नक्षत्र में मंगल का गोचर एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ज्योतिषीय घटना मानी जा रही है। ग्रहों के सेनापति मंगल को साहस, ऊर्जा और भूमि का कारक है। जबकि वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राहु को अचानक होने वाली घटनाओं या भ्रम का मुख्य कारक माना गया है। राहु के नक्षत्र में मंगल गोचर का सभी राशियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि सूर्य ग्रहण एक अशुभ घटना होती है। ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा हावी रहती है। ऐसे में इस दिन होने वाले गोचर या नक्षत्र परिवर्तन को महत्वपूर्ण माना जाता है। मंगल का आर्द्रा नक्षत्र परिवर्तन मुख्य रूप से तीन भाग्यशाली राशियों को अच्छे परिणाम प्रदान कर सकता है। जानें मंगल नक्षत्र गोचर से किन राशियों को होगा लाभ।
कन्या राशि-
मंगल का नक्षत्र गोचर कन्या राशि के लिए अच्छा रहेगा। इस समय आपको परिवार का साथ मिलेगा। अगर आप परिवार से जुड़ी परेशानियों का सामना करते आ रहे थे, तो राहत मिलने के संकेत हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। जीवन में सुख-शांति आएगी। व्यवसाय में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम-संबंधों में सुधार होगा। भाग्य आपका साथ दे सकता है। अटके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं।
मीन राशि-
मीन राशि के लिए मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में गोचर सुख-सौभाग्य में वृद्धि प्रदान करेगा। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसे का आगमन होगा। व्यावसायिक सफलता मिलने के पूर्ण योग बन रहे हैं। पिता का सहयोग मिलेगा। परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदार से खुशखबरी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता साबित करने के अवसर मिलेंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे।
तुला राशि-
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, तुला राशि वालों के लिए मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में आगमन आंशिक रूप से लाभकारी रहेगा। इस समय आपके धन में वृद्धि होगी लेकिन खर्च भी रहेंगे। इसलिए आपको आय और व्यय के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। ऑफिस की राजनीति से दूर रहें, वरना आपकी छवि पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। व्यवसाय भी अच्छा रहेगा। नए काम की शुरुआत के लिए समय अच्छा नहीं है।
ये तीन राशियां रहें ज्यादा सतर्क:
मंगल का राहु के आर्द्रा नक्षत्र में आने से कुछ राशियों पर सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह गोचर मेष, वृश्चिक और सिंह राशि के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है। इस समय इन राशि वालों को धन संबंधी योजनाओं में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी तरह का फैसला जल्दबाजी या भावुकता में आकर लेने से बचें। निवेश के लिए समय अच्छा नहीं है। धन के लेन-देन में सावधानी बरतें, वरना नुकसान हो सकता है। अनजान व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान