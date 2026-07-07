2 हफ्ते बाद मंगल करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, चार राशियों को अब जाकर मिलेगी राहत
24 जुलाई को मंगल मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे और इसका लाभ मेष समेत कुल 4 राशियों को मिलने वाला है। जानिए इस दौरान कौन-कौन से उपाय करने जरूरी होते हैं?
जुलाई में मंगल अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं जिसका लाभ मेष, कर्क, वृश्चिक समेत धनु राशि को होने वाला है। ज्योतिषीय गणना के आधार पर मंगल इस वक्त रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद 24 जुलाई को वो अपने ही नक्षत्र मृगशिरा में प्रवेश करने वाले हैं। इस नक्षत्र के देवता चंद्रदेव माने जाते हैं। ऐसे में 2 हफ्ते बाद होने वाला ये बदलाव कई लोगों को राहत पहुंचाएगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें कि इस मंगल ग्रह के मृगशिरा नक्षत्र में आते ही चारों राशियों को क्या-क्या लाभ मिलेगा? साथ में जानें इस दौरान किए जाने वाले खास उपाय दो फायदे को दोगुना कर सकते हैं।
इन 4 राशियों को मिलेगा मंगल गोचर का लाभ-
मेष राशि
मंगल का ये नक्षत्र परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए अच्छा समय लेकर आ सकता है। काम करने का जोश बढ़ेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होती दिखेगी। नौकरी में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को भी फायदा मिलने के संकेत हैं। जान-पहचान और मान-सम्मान बढ़ेगा। बस जल्दबाजी और गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखने की जरूरत होगी।
कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए ये समय राहत देने वाला साबित हो सकता है। रुके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। नौकरी और बिजनेस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और जो सोचा था रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। मेहनत करते रहिए। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। परिवार का साथ मिलेगा और किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए भी समय आपके फेवर में होगा।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और बड़े अधिकारियों का सहयोग भी मिल सकता है। बिजनेस में नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा जिससे भविष्य में लाभ हो सकता है। लंबे समय से अटका हुआ कोई काम पूरा होगा। पुरानी परेशानियां कम होंगी और आपका कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा होगा।
धनु राशि
इस गोचर के दौरान धनु राशि वालों की मेहनत रंग लाएगी। नौकरी में प्रमोशन के चांस बनेंगे। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें अच्छा मौका मिल सकता है। कई लोगों को आर्थिक स्थिति में सुधार होता दिखेगा। जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी समय फेवर में होगा।
गोचर के दौरान करें ये उपाय
1. हर मंगलवार भगवान हनुमान की पूरा-अर्चना पूरे विधि-विधान के साथ करें।
2. हनुमान मंदिर में जाकर चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें।
3. हो सके तो मसूर की दाल और गुड़ वगैरह का दान जरूरतमंदों को करें।
4. शांत रहें और इस दौरान किसी से भी बहसबाजी ना करें।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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