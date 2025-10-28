मंगल 7 दिसंबर तक रहेंगे वृश्चिक राशि में, जानें आपकी राशि पर क्या प्रभाव

संक्षेप: Mangal gochar: मंगल ग्रह ने 27 अक्तूबर, 2025 की दोपहर 02.45 पर स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश किया है। अब मंगल इसी राशि में 07 दिसंबर, 2025 तक रहेंगे। इस प्रकार सभी राशियों पर दिसंबर तक मंगल के गोचर का प्रभाव पड़ेगा।

मंगल ग्रह ने 27 अक्तूबर, 2025 की दोपहर 02.45 पर स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश किया है। अब मंगल इसी राशि में 07 दिसंबर, 2025 तक रहेंगे। इस प्रकार सभी राशियों पर दिसंबर तक मंगल के गोचर का प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए यह शुभ होगा, तो कुछ राशियों के लिए थोड़ा दिक्कत भरा हो सकता है। जानें इसका आपकी राशि पर क्या असर होगा, पढ़ें पूरा राशिफल

मेष : मंगल आपके आठवें भाव में होंगे। लड़ाई-झगड़ा और विवाद की संभावनाएं। शारीरिक कष्ट के योग। भाई या करीबी मित्र के साथ अनबन हो सकती है।

वृषभ : मंगल सप्तम भाव में होंगे। जीवनसाथी से तनावपूर्ण संबंध की संभावना। मुख या दांत से संबंधित परेशानी।

मिथुन : मंगल छठे भाव में रहेंगे। स्वर्ण, तांबा और धन लाभ। शत्रु पराजित होंगे। स्वास्थ्य के लिए अच्छा समय।

कर्क : इस अवधि में मंगल आपकी कुंडली में पंचम भाव में रहेंगे। पेट से संबंधी परेशानी। संतान संबंधी मामलों में कष्ट।

सिंह : मंगल आपकी कुंडली के चौथे घर में रहेंगे। रक्त, ब्लड प्रेशर संबंधी परेशानी। जमीन-जायदाद संबंधी मामलों में जोखिम नहीं लें।

कन्या : आपकी राशि से तीसरे भाव में मंगल का गोचर। आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। शत्रुओं पर विजय। प्रसिद्धि और भाग्य अनुकूल।

तुला : मंगल का गोचर दूसरे भाव में रहेगा। सरकारी कार्यों में सजग रहें। कठोर वाणी से वाद-विवाद। मुख या नेत्र संबंधी परेशानी।

वृश्चिक : मंगल का गोचर पहले घर में रहेगा। रक्त विकार, ब्लड प्रेशर संबंधी परेशानी। असफलता। आग से दूर रहें।

धनु : गोचर का मंगल आपके द्वादश भाव में होगा। समझदारी से काम लें। घर से दूर जाना पड़ सकता है। स्त्री से संबंधित मामलों में कष्ट। शारीरिक-मानसिक कष्ट या चिंता हो सकती है।

मकर : मंगल का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होगा। व्यवसाय में लाभ। स्वास्थ्य में लाभ। करीबी लोगों और मित्रों का सहयोग।

कुंभ : गोचर का मंगल आपके दशम भाव में रहेगा। ऊर्जा का संचार। पिता संबंधी मामलों में परेशानी। ऊर्जा के सदुपयोग से लाभ होगा।