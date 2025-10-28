Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Mangal gochar vrishchik know effect on your zodiac till 7 december predictions
मंगल 7 दिसंबर तक रहेंगे वृश्चिक राशि में, जानें आपकी राशि पर क्या प्रभाव

मंगल 7 दिसंबर तक रहेंगे वृश्चिक राशि में, जानें आपकी राशि पर क्या प्रभाव

संक्षेप: Mangal gochar: मंगल ग्रह ने 27 अक्तूबर, 2025 की दोपहर 02.45 पर स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश किया है। अब मंगल इसी राशि में 07 दिसंबर, 2025 तक रहेंगे। इस प्रकार सभी राशियों पर दिसंबर तक मंगल के गोचर का प्रभाव पड़ेगा।

Tue, 28 Oct 2025 06:23 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. संजीव कुमार शर्मा
share Share
Follow Us on

मंगल ग्रह ने 27 अक्तूबर, 2025 की दोपहर 02.45 पर स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश किया है। अब मंगल इसी राशि में 07 दिसंबर, 2025 तक रहेंगे। इस प्रकार सभी राशियों पर दिसंबर तक मंगल के गोचर का प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए यह शुभ होगा, तो कुछ राशियों के लिए थोड़ा दिक्कत भरा हो सकता है। जानें इसका आपकी राशि पर क्या असर होगा, पढ़ें पूरा राशिफल

मेष : मंगल आपके आठवें भाव में होंगे। लड़ाई-झगड़ा और विवाद की संभावनाएं। शारीरिक कष्ट के योग। भाई या करीबी मित्र के साथ अनबन हो सकती है।

वृषभ : मंगल सप्तम भाव में होंगे। जीवनसाथी से तनावपूर्ण संबंध की संभावना। मुख या दांत से संबंधित परेशानी।

मिथुन : मंगल छठे भाव में रहेंगे। स्वर्ण, तांबा और धन लाभ। शत्रु पराजित होंगे। स्वास्थ्य के लिए अच्छा समय।

कर्क : इस अवधि में मंगल आपकी कुंडली में पंचम भाव में रहेंगे। पेट से संबंधी परेशानी। संतान संबंधी मामलों में कष्ट।

ये भी पढ़ें:हनुमान जी होंगे प्रसन्न, शनिवार को करें सुदंरकांड पाठ, इन दोहों से पाएंगे सफलता

सिंह : मंगल आपकी कुंडली के चौथे घर में रहेंगे। रक्त, ब्लड प्रेशर संबंधी परेशानी। जमीन-जायदाद संबंधी मामलों में जोखिम नहीं लें।

कन्या : आपकी राशि से तीसरे भाव में मंगल का गोचर। आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। शत्रुओं पर विजय। प्रसिद्धि और भाग्य अनुकूल।

तुला : मंगल का गोचर दूसरे भाव में रहेगा। सरकारी कार्यों में सजग रहें। कठोर वाणी से वाद-विवाद। मुख या नेत्र संबंधी परेशानी।

वृश्चिक : मंगल का गोचर पहले घर में रहेगा। रक्त विकार, ब्लड प्रेशर संबंधी परेशानी। असफलता। आग से दूर रहें।

धनु : गोचर का मंगल आपके द्वादश भाव में होगा। समझदारी से काम लें। घर से दूर जाना पड़ सकता है। स्त्री से संबंधित मामलों में कष्ट। शारीरिक-मानसिक कष्ट या चिंता हो सकती है।

मकर : मंगल का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होगा। व्यवसाय में लाभ। स्वास्थ्य में लाभ। करीबी लोगों और मित्रों का सहयोग।

कुंभ : गोचर का मंगल आपके दशम भाव में रहेगा। ऊर्जा का संचार। पिता संबंधी मामलों में परेशानी। ऊर्जा के सदुपयोग से लाभ होगा।

मीन : मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर आपके नवम भाव में होगा। औसत से बेहतर परिणाम। सरकार की ओर से फायदा मिल सकता है।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Mangal gochar Mangal Rashi Parivartan Rashifal In Hindi
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने