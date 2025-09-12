कल मंगल तुला राशि में आएंगे, शनि के कारण बनेगा षडाष्टक योग, इन राशियों को रहना होगा सावधान

Mars transit 2025:तुला राशि में गोचर करते हुए मंगल की नवम दृष्टि राहु पर पड़ेगी और शनि के साथ षडाष्टक योग भी बनेगा, परिणाम स्वरूप मंगल के नकारात्मक प्रभाव में वृद्धि होगा।आइए जानें इसका क्या प्रभाव राशियों पर होगा

आश्विन कृष्ण पक्ष षष्टी तिथि 13 सिंतबर 2025 दिन शनिवार को रात में 7:50 बजे से मंगल का परिवर्तन कन्या राशि से तुला राशि मे होगा। तुला राशि में गोचर करते हुए मंगल की नवम दृष्टि राहु पर पड़ेगी और शनि के साथ षडाष्टक योग भी बनेगा, परिणाम स्वरूप मंगल के नकारात्मक प्रभाव में वृद्धि होगा। स्वतंत्र भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल सप्तम एवं द्वादश का कारक होकर छठे भाव में गोचर कर रहा है। परिणाम स्वरुप भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि में सुधार होगा। शत्रुओं पर विजय की स्थिति बनेगी। भारत के सैन्य बल के प्रभाव में वृद्धि होगी, लेकिन सैन्य क्षेत्र से तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में तथा उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में सेना के टुकड़ियों, सेना के अधिकारी, पुलिस बल तथा सैन्य तंत्र से जुड़े लोगों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा।

मंगल के इस परिवर्तन का सभी राशियों पर व्यापक प्रभाव दिखाई देगा। मेष: मनोबल में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। क्रोध में वृद्धि होगी। परिश्रम एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी तथा व्यवसाय में प्रगति होगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष सकारात्मक होगा। धन एवं धन संग्रह में वृद्धि होगी। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से लाभ होगा। पारिवारिक कार्यों में वृद्धि होगी मानसिक स्थिरता में कमी आएगी। दांपत्य सुख में सामान्य अवरोध होगा। प्रेम संबंधों में टकराव संभव।

कन्या : वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी। पारिवारिक कलह के कारण मानसिक तनाव होगा। अचानक खर्च में वृद्धि होगा। गले का रोग, दांतों का रोग अथवा मुंह में छाले की समस्या बढ़ सकती है। संतान के स्वास्थ्य एवं संतान के व्यवहार से मन में तनाव उत्पन्न होगा। धन कमाने की प्रबल उत्कंठा के कारण तनाव बहुत बढ़ सकता है। दूरस्थ यात्रा का योग बनेगा। जीवनसाथी से मनमुटाव अथवा तनाव की स्थिति बनेगी। पेट की समस्या तनाव देगा। कार्यों में भाग्य का अवरोध प्राप्त होगा।

वृश्चिक : मनोबल में अचानक कमी हो सकती है। विदेशी यात्रा में रुचि रखने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है। पराक्रम एवं पुरुषार्थ बढ़ेगा। भाई बहनों तथा मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। प्रतियोगिता में विजय प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव हो सकता है। अचानक क्रोध में वृद्धि हो सकती है। प्रेम संबंधों में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। साझेदारी के कार्यों में विलंब हो सकता है अथवा तनाव हो सकता है। कार्यों को लेकर दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

कुंभ : साहस, परिश्रम एवं पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। भाई बहनों से मनमुटाव अथवा तनाव उत्पन्न हो सकता है। नौकरी तथा व्यवसाय में प्रगति एवं परिवर्तन कराएगा। किसी महिला का सहयोग अचानक मिल सकता है। अचानक खर्चे में वृद्धि होगी। दूरस्थ यात्रा का योग बनेगा। आंखों की समस्या पर खर्च होगा। क्रोध में अचानक वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता होगा। जमीन, जायदाद, गाड़ी पर खर्च बढ़ सकता है। बीपी या हार्ट रेट में वृद्धि हो सकती है। भोग विलासिता पर खर्च बढ़ेगा।

मीन :वाणी की तीव्रता एवं कटुता में वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक जनों के साथ वाद विवाद हो सकता है। धन संबंधित कार्यों में प्रगति होगी। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। पराक्रम, पुरुषार्थ एवं पुरुष में वृद्धि होगी। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। लाभ एवं आय के संसाधनों में प्रगति होगी। नौकरी तथा व्यवसाय में प्रगति एवं परिवर्तन संभव है। पेट की समस्या के कारण तनाव होगा। शेयर व बाजार सट्टा बाजार से विशेष लाभ अचानक मिल सकता है परंतु सतर्क अवश्य रहें।