अगले 117 दिन तक कुंभ समेत 4 राशियां रहें अलर्ट, सिंह राशि में आ रहे मंगल
Mangal rashi parivartan: मंगल आज सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। मंगल के सिंह राशि परिवर्तन से कई राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जानें मंगल गोचर से किन राशियों की बढ़ेगी परेशानी।
Mars Transit in Leo: मंगल का सिंह गोचर आज 12 नवंबर 2026 को है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जाता है। मंगल युद्ध, भूमि और ऊर्जा के कारक हैं। यह मंगल का साल का आखिरी गोचर है अब इसके बाद मंगल 09 मार्च 2027 यानी करीब 117 दिन बाद कर्क राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य और मंगल के बीच मित्रता का भाव है, फिर भी यह गोचर काल कुछ राशियों के लिए चुनौतियां या परेशानियां खड़ी कर सकता है। इस दौरान 4 राशियों को धन संबंधी परेशानी, करियर में उतार-चढ़ाव और व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
कब होगा मंगल का सिंह राशि में गोचर?
हिंदू कैलेंडर के अनुसार, मंगल 12 नवंबर 2026 को रात करीब साढ़े आठ बजे कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में आएंगे। इस दौरान मंगल, गुरु और केतु की सिंह राशि में युति बनेगी। 10 जनवरी 2027 को मंगल सिंह राशि में वक्री होंगे और 9 मार्च 2027 को वक्री अवस्था में ही कर्क राशि में वापसी करेंगे।
ये 4 राशियां मंगल गोचर काल में रहें सतर्क:
1.कर्क राशि:
कर्क राशि वालों को मंगल गोचर के दौरान आर्थिक रूप से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक परेशानी बनी रहेगी। कामकाज की व्यस्तता रह सकती है। अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें। निवेश से जुड़ा फैसला बहुत सोच-समझकर लें। परिवार के सदस्यों के बीच अनबन या गलतफहमी हो सकती है।
2. कन्या राशि:
कन्या राशि के लिए मंगल का गोचर बेवजह के खर्चों में वृद्धि कर सकता है। अनाप-शनाप खर्च मानसिक तनाव दे सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। धन से जुड़ा कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लें, वरना नुकसान हो सकता है। विदेश से जुड़े कामों में असर पड़ेगा। पार्टनरशिप से जुड़ी परेशानी हो सकती है।
3. मकर राशि:
मकर राशि वालों को मंगल गोचर के दौरान आर्थिक और मानसिक चुनौतियां रह सकती हैं। व्यावसायिक तौर पर उतार-चढ़ाव रहेंगे। किसी नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल नहीं है। जीवनसाथी के साथ बातचीत में शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करें। खरीदारी से जुड़ा कोई फैसला फिलहाल के लिए टाल दें।
4. कुंभ राशि:
कुंभ राशि वालों के लिए सिंह राशि के मंगल परेशानी का सबब बन सकते हैं। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें। शत्रु हावी होने के की कोशिश कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें। व्यापारी वर्ग किसी भी तरह का फैसला जल्दबाजी या गड़बड़ी में लेने से बचें। वाद-विवाद से दूरी बनाएं। वाणी पर संयम बरतें।
मंगल के शुभ प्रभाव के लिए क्या उपाय करें:
मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें।
नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें।
हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान