mangal gochar september 2025 tula rashi know 12 zodiac effect तुला राशि के मंगल से किन राशियों का होगा मंगल, जानें 12 राशियों पर प्रभाव, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़mangal gochar september 2025 tula rashi know 12 zodiac effect

तुला राशि के मंगल से किन राशियों का होगा मंगल, जानें 12 राशियों पर प्रभाव

mangal gochar: 13 सितंबर, 2025 रात 08.42 बजे मंगल शुक्र की तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यहां यह 27 अक्तूबर अपराह्न 03.05 बजे तक रहेंगे। इसका प्रभाव देश-दुनिया सहित सभी बारह राशियों पर देखने को मिलेगा। इसका बारह राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ संजीव कुमार शर्माTue, 16 Sep 2025 07:48 AM
share Share
Follow Us on
तुला राशि के मंगल से किन राशियों का होगा मंगल, जानें 12 राशियों पर प्रभाव

13 सितंबर, 2025 रात 08.42 बजे मंगल शुक्र की तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यहां यह 27 अक्तूबर अपराह्न 03.05 बजे तक रहेंगे। इसका प्रभाव देश-दुनिया सहित सभी बारह राशियों पर देखने को मिलेगा। इसका बारह राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव :

मेष : जीवनसाथी के साथ मतभेद, गलतफहमियां और तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है।

वृषभ : मंगल के गोचर के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ससुराल पक्ष से झगड़ा और चुनौतियों का सामना करना होगा।

मिथुन : नई पहचान और मान-सम्मान। नए संपर्क बनाने के अवसर। चुनौती मिलेगी, लेकिन विजयी होंगे।

कर्क : परिवार में तनाव। माता से मतभेद। प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद होने की संभावना। फेफड़े, हृदय से संबंधित दिक्कतें परेशान कर सकती हैं।

सिंह : बड़े भाई से रिश्ते अच्छे होंगे। आय में वृद्धि होगी। कड़ी मेहनत से आप अपने लक्ष्य प्राप्त करेंगे।

कन्या : विदेश यात्रा के योग बनेंगे। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें सफलता मिलेगी।

तुला : गुस्सा बढ़ सकता है। सर- दर्द, ब्लड प्रेशर या चोट लगने का खतरा। वैवाहिक जीवन या बिजनेस पार्टनरशिप में तनाव।

वृश्चिक : परिवार या कुटुंब के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। धन-धान्य की प्राप्ति के योग। गले की पीड़ा है, तो उसमें आराम मिलेगा।

धनु : सामाजिक स्थिति में वृद्धि। ऐसे जातकों का भाग्य उदय होगा।

मकर : नौकरी या बिजनेस में अधिक दबाव। अधिकारियों से मतभेद। जोड़ों में दर्द और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

कुंभ : प्रेम संबंधी इच्छाओं की पूर्ति होगी। व्यक्तिगत संबंधों में मधुरता आएगी। पेट रोग से मुक्ति मिलेगी।

मीन : अचानक खर्च, आर्थिक नुकसान या निवेश में हानि की संभावना। मानसिक तनाव, पेट रोग और रक्त- मांसपेशियों से संबंधित रोगों से परेशानी।

Mangal gochar Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने