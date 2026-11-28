101 दिन सिंह राशि समेत 4 राशियों को दिखेगी ग्रोथ, मंगल गोचर से होगा लाभ
मंगल अगले 101 दिन के लिए सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। बीते 12 नवंबर को ही मंगल सू्र्य की इस राशि में आए हैं। इससे मेष, मिथुन, सिंह और वृश्चिक राशि की जिंदगी में ग्रोथ आएगी।
Mangal Transit Gochar Rashifal : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति माना जाता है। इस ग्रह को साहस और ऊर्जा का कारक मानते हैं। इन दिनों मंगल सूर्य की सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। इसी महीने मंगल सिंह राशि में आए हैं और अगले 101 दिन यहीं रहने वाले हैं। अब मंगल 9 मार्च 2027 के बाद राशि बदलेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार मंगल के इस गोचर से मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन राशियों की जिंदगी में अबसे क्या-क्या होने वाला है?
मेष राशि पर मंगल गोचर का असर
अगले 101 दिन में मेष राशि के जातकों के काम बनने लगेंगे। मंगल का सूर्य की राशि में जाना मेष राशि वालों को एक अलग ही एनर्जी देकर जाएगा। नौकरी में तरक्की होगी। बिजनेस से जुड़े लोग भी अब ग्रोथ देख पाएंगे। धनलाभ होने की संभावना बनेगी। निवेश करना है तो सोच-समझकर ही करें। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना सही होगा।
मिथुन राशि पर मंगल गोचर का असर
मंगल का ये गोचर मिथुन राशि वालों को कई लाभ दिलाएगा। अगर बीता कुछ समय सिर्फ नेगेटिविटी बढ़ाता रहा है तो अब चीजें सही होंगी। काम में मन लगेगा। शादीशुदा लाइफ में चीजें मन मुताबिक होंगी। जो भी सोच रहे हैं उसे रियलिटी में कर भी पाएंगे। नौकरी में प्रमोशन के संकेत मिलेंगे। कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा।
सिंह राशि पर मंगल गोचर का असर
सिंह राशि में ही मंगल गोचर कर रहे हैं तो इस राशि के लोगों के लिए समय और भी फेवरेवल होगा। बिजनेस में लाभ होगा। कोई पुरानी डील जिसके बारे में लंबे समय से सोचते आए हैं वो पूरा होने के संकेत हैं। मान-सम्मान बढ़ेगा। पैसों के मामले में हर मुश्किल से बाहर जाएंगे।
वृश्चिक राशि पर मंगल गोचर का असर
अगले 101 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही लकी रहने वाले हैं। मंगल गोचर से वृश्चिक राशि वालों का आने वाला समय काफी फेवरेवल होगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में सफलता मिलने वाली है। साइड में अगर कोई बिजनेस या कोई निवेश करना है तो उसमें भी लाभ मिलेगा। चीजें होती जाएंगी और कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाएगा। नौकरी और बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी।
अपनी राशि के बारे में जानने के लिए पंडित जी से फ्री चैट करें और जानें हर एक सवाल का जवाब बिना एक रूपये भी खर्च किए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र