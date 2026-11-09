12 नवंबर को मंगल करेंगे सिंह राशि में गोचर, इन 3 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Mars Transit in Leo 2026: 12 नवंबर 2026 को मंगल सिंह राशि में गोचर करेंगे। जानें कन्या, मकर और मीन राशि पर इसका प्रभाव, सावधानियां और मंगल देव को प्रसन्न करने के अचूक उपाय।

वैदिक ज्योतिष में मंगल को साहस, ऊर्जा, पराक्रम, भूमि और शत्रुओं का कारक ग्रह माना जाता है। मंगल की चाल में बदलाव का असर सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में देखने को मिलता है। 12 नवंबर को मंगल कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का यह गोचर कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। खासतौर पर तीन राशियों के जातकों को करियर, धन और स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं किन राशियों को इस दौरान सतर्क रहना चाहिए और उनके लिए कौन से उपाय शुभ रहेंगे।

कन्या राशि: बढ़ सकते हैं खर्च, कार्यक्षेत्र में रहें सतर्क कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का सिंह राशि में गोचर बारहवें भाव में होगा। ज्योतिष में इस भाव को खर्च, हानि और विदेश यात्रा से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इस दौरान आपके खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। बिना जरूरत खरीदारी करने या जल्दबाजी में आर्थिक फैसले लेने से बचें। किसी को बड़ी रकम उधार देने से पहले भी अच्छी तरह सोच-विचार कर लें। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है। बातचीत में संयम रखें और अपनी योजनाएं हर किसी के साथ साझा न करें। स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। पेट से जुड़ी परेशानी होने पर ध्यान दें। मंगल के अशुभ प्रभाव कम करने के लिए 'ॐ भौं भौमाय नमः' मंत्र का जप करना शुभ रहेगा।

मकर राशि: काम का दबाव और तनाव कर सकता है परेशान मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर आठवें भाव में होने जा रहा है। ज्योतिष में इस भाव को अचानक होने वाली घटनाओं, अनिश्चितता और बदलाव से जोड़कर देखा जाता है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में काम का दबाव बढ़ सकता है। एक साथ कई जिम्मेदारियां मिलने से मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। इसलिए काम को टालने के बजाय समय पर पूरा करने की कोशिश करें। पारिवारिक जीवन में भी छोटी-छोटी बातों पर बहस हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और गुस्से में कोई फैसला ना लें। वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। धन से जुड़े मामलों में भी जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना बेहतर रहेगा। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ माना जाता है।

मीन राशि: विरोधियों से रहें सावधान, सेहत पर दें ध्यान मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर छठे भाव में होगा। यह भाव शत्रु, ऋण, रोग और प्रतिस्पर्धा से संबंधित माना जाता है। ऐसे में कार्यक्षेत्र में विरोधियों की गतिविधियों को लेकर सतर्क रहना होगा। कोई व्यक्ति आपके काम में अड़चन डालने की कोशिश कर सकता है। अपने जरूरी काम समय पर पूरे करें और छोटी गलतियों को नजरअंदाज ना करें। आर्थिक मामलों में भी सोच-समझकर कदम उठाएं। स्वास्थ्य के लिहाज से बेचैनी और तनाव महसूस हो सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान एकाग्रता बनाए रखने में परेशानी आ सकती है। कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में भी बिना पूरी जानकारी के कोई कदम ना उठाएं। मंगल के इस गोचर के दौरान भगवान शिव की पूजा करना और उनका अभिषेक करना शुभ फलदायी माना जाता है।

मंगल के गोचर में किन बातों का रखें ध्यान? मंगल को अग्नि तत्व और साहस का प्रतीक माना जाता है। सिंह राशि में प्रवेश के दौरान इसकी ऊर्जा अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। ऐसे में जिन राशियों के लिए यह गोचर अनुकूल नहीं बताया जा रहा है, उन्हें गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना चाहिए। खासकर नौकरी, कारोबार और निवेश से जुड़े फैसले सोच-विचारकर लें। परिवार के सदस्यों से बातचीत करते समय भी धैर्य बनाए रखें। किसी विवाद को बढ़ाने के बजाय शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करें। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी को नजरअंदाज ना करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें।

मंगल के अशुभ प्रभाव कम करने के लिए करें ये उपाय ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मंगल के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हनुमान जी और भगवान शिव की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन या वस्त्र दान करें। मंगल बीज मंत्र 'ॐ भौं भौमाय नमः' का श्रद्धापूर्वक जप भी कर सकते हैं। भगवान शिव को जल अर्पित करके उनका स्मरण करें। इन उपायों को श्रद्धा के साथ करने के अलावा अपने व्यवहार में संयम और धैर्य बनाए रखना भी जरूरी है।