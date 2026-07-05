2 अगस्त को मिथुन राशि में मंगल का गोचर, इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत
वैदिक ज्योतिष के अनुसार 2 अगस्त 2026 को मंगल वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मेष, सिंह, धनु, मिथुन और तुला राशि के जातकों को करियर, कारोबार, आत्मविश्वास और रुके हुए कामों में लाभ मिलने के संकेत माने जा रहे हैं।
Mangal Gochar Rashi Parivartan: वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को साहस, आत्मविश्वास, जमीन, भाई-बहन, नौकरी और कारोबार का कारक माना जाता है। जब भी मंगल राशि बदलते हैं तो इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। इस बार मंगल 2 अगस्त 2026 की रात 10:59 बजे वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष के अनुसार यह गोचर कुछ राशियों के लिए अच्छे मौके लेकर आ सकता है। हालांकि, इसका असर व्यक्ति की जन्म कुंडली के अनुसार अलग-अलग भी हो सकता है।
मेष, सिंह और धनु राशि को मिल सकता है लाभ
ज्योतिष के अनुसार मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर शुभ माना जा रहा है। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना बन सकती है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को नए काम या नए ग्राहक मिलने के योग बन सकते हैं। मेहनत का अच्छा नतीजा मिलने की उम्मीद रहेगी।
मिथुन और तुला राशि के लिए बन सकते हैं नए मौके
मंगल के मिथुन राशि में आने से मिथुन राशि के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ सकता है। लंबे समय से रुके कुछ काम आगे बढ़ सकते हैं। तुला राशि के जातकों को भी करियर में नए मौके मिल सकते हैं। किसी पुराने काम से फायदा मिलने के संकेत हैं। यात्रा का भी योग बन सकता है।
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को मिल सकता है फायदा
ज्योतिष के अनुसार मंगल ऊर्जा और हिम्मत का ग्रह माना जाता है। ऐसे में जो लोग प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या नई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहे लोगों के लिए भी समय पहले के मुकाबले बेहतर रह सकता है।
सभी राशियों पर रहेगा असर
मंगल का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करेगा। किसी राशि को करियर में लाभ मिल सकता है तो किसी को खर्च पर ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपनी जन्म कुंडली के आधार पर भी सलाह लेना बेहतर माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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