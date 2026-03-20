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मंगल का आज खास गोचर, गुरु के साथ बन रही है युति, इससे किन राशियों पर असर

Mar 20, 2026 11:12 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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मंगल के राशि परिवर्तन से पहले मंगल का नक्षत्र गोचर हो रहा है। मंगल आज गुरु के पूर्वभाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं। मंगल के इस नक्षत्र गोचर से कई राशियों को लाभ होगा, इससे कई राशियों के लिए दिक्कत तो कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे।  

मंगल का आज खास गोचर, गुरु के साथ बन रही है युति, इससे किन राशियों पर असर

मंगल के राशि परिवर्तन से पहले मंगल का नक्षत्र गोचर हो रहा है। मंगल आज गुरु के पूर्वभाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं। मंगल के इस नक्षत्र गोचर से कई राशियों को लाभ होगा, इससे कई राशियों के लिए दिक्कत तो कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। मंगल को सेना पति कहा जाता है, मार्च के बाद अब अप्रैल में मंगल शनि की राशि को छोड़कर गुरु की राशि में जा रहे हैं। गुरु की राशि मीन में जानें से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे, वहीं यह शक्तिशाली योग कई बड़े प्रभाव भी लाएगा।

मंगल के साथ जब बनेगी शनि और सूर्य और शुक्र की युति

आपको बता दें कि मंगल जहां आ रहे हैं, वहां पहले से शनि और शुक्र मौजूद हैं, अगर शनि और शुक्र की बात है ,तो मंगल के आने से स्थिति और जटिल हो सकती हैं, एक तरफ शनि जहां काम में देरी करवाता है। मंगल साहस, पराक्रम और रक्त का प्रतीक है। आपको बता दें 2 अप्रैल के बाद का समय बड़े बदलाव ला सकता है। इससे पहले कुंभ राशि में एक साथ राहु, मंगल, सूर्य, बुध ग्रह बैठे हुए थे। आपको बता दें कि मंगल को ज्योतिष में मंगल को युद्ध का कारक कहा जाता है, इसके अलावा इसके प्रभाव से रक्त से जुड़ी दिक्कतें या क्रोध का में वृद्धि मानी जाती है।

किन राशियों पर होगा असर

आपको बता दें कि मंगल के मीन राशि में गोचर का कई राशियों पर असर होगा, लेकिन मंगल के नक्षत्र परिवर्तन का कुछ खास राशियों पर अच्छा असर होगा। यहां हम आपको बताएंगे कि मंगल के इस गोचर से किन राशियों को लाभ होगा।

मकर राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत अच्छे रिजल्ट लाएगा। आपके लिए कॉन्फिडेंस में इस समय वृ्द्धि हो सकती है। इससे आपको करियर और नौकरी में लाभ के संकेत मिल सकते हैं। अपने बड़े फैसले ले रहे हैं, तो किसी की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें:शनि के साथ होगी अब मंगल की युति, किन राशियों को मिलेगा लाभ

सिंह राशि के लोगों के लिए अच्छे योग

सिंह राशि के लोगों के लिए बिजनेस में अच्छे योग बन रहे हैं। आपके लिए स्रफलता के योग भी हैं। कुल मिलाकर आपको लीगल मामलों से लेकर करियर में सफलता मिलेगी। आपको पर्सनल लाइफ में थोड़ा ध्यान देना होगा।

कन्या राशि के लिए मिला-जुला

कन्या राशि के लिए यह बदलाव मिलाजुला हो सकता है, आपके लिए लाभ के योग भी बन रहे हैं, लेकिन आपको कई मामलोंमें दिक्कतें भी हो सकती हैं, पर्सनल लाइफ में दिक्कतें बढने के संकेत हैं।

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


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