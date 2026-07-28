Mangal Gochar: सावन में 2 अगस्त को मंगल का बुध की राशि में जाना किन राशियों के लिए लाभ और भाग्य का साथ लाएगा?
Mangal Gochar Rashifal in hindi:सावन में मंगल और मिथुन राशि में गोचर से कई राशियों के लिए से बौद्धिक एनर्जी, तार्किक क्षमता और साहस में वृद्धि होती है।
Mangal Gochar Rashifal in hindi: सावन में मंगल का गोचर वृषभ राशि से निकल बुध की राशि मिथुन में सावन में होने वाला है। ऐसे में सावन में मंगल और मिथुन राशि की युति क्या फल देती है और इनसे किन राशियों को लाभ और भाग्य का साथ मिलता है, इसको जानना जरूरी है। सबसे पहले तो जान लें कि मंगल का गोचर बुध राशि में होने से कई राशियों के लिए से बौद्धिक एनर्जी, तार्किक क्षमता और साहस में वृद्धि होती है। यहां हम पढ़ेंगे कि मंगल गोचर के मायने और इसे किन राशियों को लाभ होगा। इसके अलावा मंगल और बुध की युति के फल
मंगल का मिथुन राशि में गोचर क्या है?
पहले मंगल को समझ लेते हैं, मंगल साहस, एनर्जी और लीडरशिप के कारक माने जाते हैं। आने वाले 2 अगस्त को मंगल बुध की राशि मिथुन में जा रहे हैं। बुध लॉजिकल क्षमता, कम्युनिकेशन और वाणी, बिजनेस के कारक माने जाते हैं, ऐसे में दोनों गुण जिन राशियों को मिलेंगे उनसे उन्हें लाभ होगा। मंगल का गोचर कई राशियों के लिए अच्छा और लाभ देने वाला रह सकता है। इस बात को भी समझना होगा कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है और इससे क्या फल मिल रहा है। पहले जान लेते हैं कि मंगल गोचर का अच्छा प्रभाव चार राशियों पर होगा।
मंगल और बुध से पीड़ित हैं तो क्या उपाय करें
मंगल के लिए लाल वस्त्र लिकर उसमें दो मुठ्ठी मसूर की दाल बांधकर मंगलवार के दिन दान करनी चाहिए। बंदरों को गुड़ और चने खिलाने चाहिए। अपने घर में लाल पुष्प वाले पौधे या वृक्ष लगाकर उनमें पानी डालना चाहिए। बुध दोषों के लिए अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए । बुधवार के दिन हरे रंग की चूड़ियां किन्नर को दान करनी चाहिए। हरी सब्जियां एवं हरा चारा गाय को खिलाना चाहिए।
किन राशियों के लिए अच्छे अवसर कर रहे हैं इंतजार
मेष राशि के लिए क्या लाभ
मेष राशि के लोगों के लिए मंगल का गोचर अच्छा रहेगा। नौकरी और बिजनेस में वाणी से काम बनेंगे, आपके फैसले सहीहोंगे और आप ागे बढ़ेंगे। बिजनेस में भी आपके लिए अच्छे मौके आएंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और नई जिम्मेजारी आपको मिल सकती हैं।
सिंह राशि के लिए क्या लाभ
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए मंगल गोतर अच्छा होगा। आपको सीनियर्स का लाभ मिलेगा। बिजनेस की कोई डील आपको लाभ दे सकती है। इनकम के नए सोर्स आपके लिए लाभ ला सकते हैं।
तुला राशि के लिए क्या लाभ
तुला राशि के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि आप लीडरशिप रोल में अच्छा काम करेंगे, साहस आपका अच्छा है और वाणी से आपके काम बनेंगे।
कुंभ राशि के लिए क्या लाभ
कुंभ राशि वालों को भी इस गोचर का शुभ असर मिल सकता है। जो काम आप कर रहे हैं उसका पूरा फल मिलने की संभावना है।मानसिक तनाव कम होगा, आप एक नई सोच े आगे बढ़ेंगे। लेकिन बड़े फैसले अभी टाल दें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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